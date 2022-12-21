Блэкаут в Буче: город третьи сутки без света, люди греются и работают в горсовете (фото)

Жители говорят, что готовы терпеть блэкаут – главное, чтоб без России.

Город Буча под Киевом полностью обесточен в результате российской атаки. У многих жителей света нет уже третьи сутки, а с ним отопления, горячей воды, связи и Интернета. Чтобы погреться, поработать и зарядить устройства, люди приходят в "Пункти незламності", они переполнены.

Один из них расположен в Бучанском городском совете, сообщает ТСН.ua.

Второй день здесь ажиотаж с утра до позднего вечера. Место пытаются найти всем. Люди приходят с ноутбуками, телефонами и павербанками. Кто-то заряжает фонарики, зарядные станции, делает ингаляции детям. Учителя проводят онлайн-уроки, а дети – учатся.

Фото: ТСН.ua

Фото: ТСН.ua

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Розеток и удлинителей на такое количество людей в горсовете не хватает, поэтому посетителей просят по возможности брать их с собой. Часто заканчиваются и стулья. В случае воздушной тревоги всех просят выйти и перейти в укрытие.

Жители, которые были в российской оккупации в Буче в марте, говорят, что тогда сидели без света более месяца. Поэтому готовы терпеть блэкаут – главное, чтобы без России.

Фото: ТСН.ua

Фото: ТСН.ua

Как сообщил городской голова Анатолий Федорук, по состоянию на 21 декабря в Бучу подается минимальное количество электроэнергии. Речь о поочередных графиках пока идти не может.

"В первую очередь нужно удерживать критическую инфраструктуру. Мы генераторами обеспечиваем работу котельных, насосных станций, чтобы обеспечить людей теплом и водой", – отметил он в комментарии телеканалу "Киев".

Фото: ТСН.ua

Фото: ТСН.ua

Фото: ТСН.ua

В ДТЭК Киевские региональные электросети говорят, что нет никакой возможности обеспечить поочередную подачу света жителям Киевской области. Такая ситуация может длиться 2-3 дня.

По словам главы областной военной администрации Алексея Кулебы, блэкаут в Киевской области может продолжаться до 23 декабря.

Фото: ТСН.ua

Фото: ТСН.ua

Фото: ТСН.ua

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