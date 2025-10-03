Блэкаут в Чернигове: что сейчас происходит в городе, который обесточен из-за атаки РФ

Черниговщина осталась без электричества / © www.freepik.com/free-photo

На Черниговщине из-за российских обстрелов возникли проблемы с электроснабжением. По области разворачивают дополнительные «пункты незламности». В областном центре с сегодняшнего дня перестали курсировать троллейбусы, местные бизнесы достают генераторы.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Натальи Нагорной.

На улицы Чернигова вернулись генераторы. Бариста Юлия рассказывает — клиентов стало больше, потому что из-за отсутствия света люди не работают.

Работницы аптеки рассказывают — живут рядом, дома света нет, а на работе можно и телефоны зарядить, и больным помочь. Свет выключают по графику — 6 часов света нет, три часа есть. Но как нет электричества, то нет и воды.

Валентина приглашает ТСН зайти к ней — в магазин продажи воды. У нее здесь свой маленький «пункт несокрушимости» — пока заряжает свой телефон и планшет. Запас очищенной воды успели накачать в бочку. Покупателей здесь стало больше, но радоваться этому нет сил.

В областной военной администрации нас убеждают — ситуация сложная, но контролируемая.

«Назвать ли это Армагеддоном? Пожалуй, Армагеддоном надо назвать войну, которая происходит, и террориста Россию, которая в первую очередь создает нам этот Армагеддон. На сегодня можно только сказать, что все алгоритмы, по которым мы движемся, они были ранее отработаны», — говорит председатель Черниговской ОВА.

Местные власти обещают: при необходимости могут развернуть дополнительные пункты, ведь Россия увеличивает количество ударов по энергетике региона.

