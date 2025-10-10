Блэкаут в Киеве: чего Путин достиг ночным обстрелом и какая главная угроза впереди

Россияне бьют по маневровой генерации столицы

Киев приходит в себя от ночного воздушного удара России. Агрессору удалось попасть по объектам критической инфраструктуры, что привело к блэкауту на левом берегу столицы — исчезли электричество и вода.

Киев на несколько часов погрузился в темноту, а в кранах исчезла вода. Отсутствовало полноценное сообщение метрополитена с левого берега на правый, а также не вышли на линии троллейбусы и трамваи. Город уже переживал подобное в 2022 году, когда массированные обстрелы столицы начались именно 10 октября.

Оценка повреждений и причины блэкаута

Сразу трудно сказать, какие именно масштабы повреждений противник нанес столичным ТЭЦ и другим объектам.

Михаил Гончар, президент Центра «Стратегия ХХІ» и эксперт по энергетической безопасности, считает, что ситуация тяжелая, но не катастрофическая.

«Вероятно, что до конца дня будет полная картина и оценка нанесенных повреждений. Думаю, что электроснабжение в Киеве будет возобновлено в течение дня. Будет введен соответствующий график аварийных отключений, и пока трудно сказать, сколько времени он будет применяться. Относительно того, что это не был настолько массированный и комбинированный удар по Киеву, как это бывало раньше, но он привел к последствиям, которых раньше не было, то следует понимать, что удар от удара отличается: иногда и одного прицельного удара хватает, чтобы серьезно повредить систему. Но если электричества нет только полсуток, то это, конечно, ситуация тяжелая, но не катастрофическая», — отмечает эксперт.

Защита «Укрэнерго»: «панцирь черепахи» и уровни укрытий

Гончар убежден, что защита на энергетических объектах есть и она работает, иначе последствия были бы гораздо хуже.

Эксперт не соглашается с обвинениями в адрес «Укрэнерго» по поводу защиты, заявляя, что оператор Объединенной энергосистемы сделал больше по сравнению с другими участниками рынка.

«В адрес „Укрэнерго“ сейчас звучит слишком откровенная ложь. Это просто наезд. А третий уровень защиты, простите, это колоссальные расходы. Чтобы сделать этот, условно говоря, „панцирь черепахи“ над энергетическим объектом, нужно много времени и средств. Поэтому было принято в принципе оптимальное решение — делать максимально инженерную защиту второго уровня», — отмечает Гончар.

Он объясняет, что это решение было оправдано из-за изменения тактики воздушных атак врага.

«Первый уровень защиты от дронов не спасает, потому что россияне улучшили точность этих средств воздушного нападения, поэтому он защищает только от обломков. А вот инженерная защита второго уровня — арочная конструкция — защищает трансформаторы от прямого попадания „Шахеда“», — объясняет эксперт.

Провал защиты: кто «гавкнулся» и почему облэнерго понадеялись на доноров

На фоне системной работы «Укрэнерго» Гончар резко критикует другие компании за бездействие по физической защите объектов.

О «Нафтогазе»:

«Вот, например, „Нафтогаз“ практически ничего не делал для защиты своих энергетически важных объектов. Поэтому и есть „результат“, что практически две трети украинской газодобычи „гавкнулись“ после российских атак. К ним есть вопросы. Что вы сделали для защиты? Думали, что россияне будут бить только по энергосистеме, а по вам нет? На самом деле еще весной 2024 года россияне показали, что они будут делать, нанося удары по газовой инфраструктуре, когда стали уничтожать наземные объекты подземных хранилищ газа. Прошло 1,5 года, и никто ничего для защиты не сделал», — говорит Гончар.

Об облэнерго:

«Еще хуже ситуация у распределительных подстанций облэнерго. Там никто почти не делал никакой защиты. Стратегия была такая: доноры дадут нам деньги, и мы купим новое оборудование. Это и вся стратегия. А теперь как возьмешь новое оборудование, если столько всего уничтожил враг. Между тем „Укрэнерго“ сделало определенный запас оборудования и инженерную защиту, и на фоне других сделано много», — объясняет эксперт.

Главная стратегическая угроза и цели Путина

Гончар убежден, что загнать Украину в полный блэкаут россиянам будет сложно, но они могут поразить отдельные критически важные объекты.

«Произошедшие сейчас удары свидетельствуют о том, что россияне бьют по маневровой генерации, после чего наша энергосистема становится негибкой. И возникает опасность блэкаута. Но опять же здесь не стоит кричать „Караул!“ или „Все пропало!“, потому что так или иначе наша энергосистема обладает устойчивостью и гибкостью, но никто не знает, сколько она сможет выдерживать такие экстремальные события», — объясняет специалист по энергетической безопасности.

По мнению эксперта, самая большая угроза заключается в повторении сценария изоляции атомных электростанций.

«Самая большая угроза — это повторение того, что россияне пытались сделать 26 августа 2024 года, то есть прицельными ударами по подстанциям, по которым идет поток электроэнергии с энергоблоков наших АЭС. Цель — изолировать их от энергосистемы. После этого в энергосистеме возникнет колоссальный дефицит, потому что у нас более половины производимой электроэнергии — это энергия атомных энергоблоков», — заключает Михаил Гончар.

