Блэкаут в Киеве: эксперт о неприкосновенных "домах депутатов" и почему опасно отключать 25-этажки

Графики отключения света в Украине ужесточаются. Особенно долго отсутствует свет в Киеве, его может не быть до 12 часов. Люди прекрасно знают причины – российские ракеты, но не понимают, почему введены именно такие лимиты на электричество для столицы, когда в областных центрах свет выключают всего на 4-5 часов.

Тему активно обсуждают в социальных сетях.

Пешком на 25-й этаж

Киевляне считают, что веерные отключения должны быть справедливыми, то есть одинаковыми для всех городов.

Ведь есть большая разница, когда без света на несколько часов остается газифицированный дом и многоэтажка, где все на электричестве. В таких домах отсутствует холодная и горячая вода, перестает работать канализация, люди не могут приготовить еду.

Также киевляне жалуются, что одни дома в Киеве отключаются от электроэнергии постоянно, а другие остаются со светом. Кстати, этот "странный" момент обсуждали еще во время блекаутов из-за ракетных обстрелов россиян в конце 2022 и начале 2023 года. Тогда это объяснялось выключением целой линии, к которой подключены жилые дома. А те, где был свет, якобы питались от стратегических линий, которые не выключались, так как связаны с важными объектами.

Еще киевлян раздражает, что отключения света происходят именно в то время, когда они возвращаются домой с работы, и многим приходится подниматься пешком на 20-й или 25-й этажи. Мол, почему никто не учитывает высотность домов при вынужденных отключениях света.

Реакция премьер-министра

На проблему со светом даже отреагировали в правительстве.

"Принципиально, чтобы графики отключений потребителей были рациональными, справедливыми и равномерными. Минэнерго и "Укрэнерго" дано поручение разработать проект соответствующего правительственного постановления по справедливым графикам отключений потребителей", — заявил Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины.

По словам главы правительства, этот документ также должен содержать перечень критически важных для государства объектов, нуждающихся в приоритетном электроснабжении, и очередность распределения предельной мощности между другими потребителями, не входящими в перечень критически важных.

Отключение света в Украине/коллаж ТСН.ua

Что говорят эксперты?

ТСН.ua узнавал, что думают по этому вопросу эксперты.

"Если об этом заговорил даже премьер-министр, то у нас действительно есть "несправедливые отключения" электричества. Тогда у меня логичный вопрос к органам государственной власти: а как вы допускаете подобное? Ведь за это отвечает целая армия государственных служащих, как они допустили "несправедливые отключения". Где реакция на такие действия от НКРЭКУ, которая должна проверять деятельность облэнерго? Кроме того, за отключение света у нас отвечают военные администрации, которые предоставляют списки объектов в облэнерго. И если есть "несправедливость", то это означает, что кто-то делает что-то неправильно, и должен за это нести ответственность. Лично я вижу в этом определенное передергивание вопроса со стороны Кабмина, потому что зона ответственности за эти процессы четко прописана", — рассказывает ТСН.ua Олег Попенко, председатель Союза потребителей коммунальных услуг, эксперт сферы ЖКХ

Он добавляет, что в данном случае о несправедливых отключениях нужно спросить у представителей облэнерго и военных администрации, потому что именно они этим вопросом занимаются.

Почему существуют "неприкосновенные" дома

Эксперт отмечает, что есть перекосы по некоторым вопросам связанным с облэнерго, более того, такие перекосы случались и раньше.

"В некоторых районах, народные депутаты, имеющие определенные рычаги влияния, активировали их относительно облэнерго, как результат – некоторые объекты ни разу не выключались от электроснабжения. К сожалению, подобное у нас есть и такая "практика" существует. К этому добавлю, что это могут быть не обязательно народные депутаты, а просто очень влиятельные лица, "умеющие" решать вопросы с облэнерго, после чего их дома или объекты просто не отключают", — отмечает Олег Попенко.

Возможно именно поэтому возникают истории о "неприкосновенных" домах, которые всегда со светом, а другие киевляне сидят без него постоянно.

Блэкаут в Киеве / Фото: Associated Press

Почему выключают не по графику

Эксперт отмечает, что у нас, к сожалению, никто не придерживается четких графиков отключений, чтобы было как и обещали – час в час.

"Например, анонсируется, что будет выключение света с 16:00 до 20:00, а его могут выключить в 15:50. Поэтому человек может застрять в лифте и просидеть там несколько часов. Подобное в Киеве часто случается. Мне о таких случаи жалуются люди. Зачем выключать свет раньше графика на 10 минут? Это совсем не мелочь, потому что человек с коляской и маленьким ребенком, имея на руках актуальный график, безопасно зайдет в кабину и через чью-то спешку, просидит в темноте несколько часов", — рассказывает Олег Попенко.

Принять во внимание высотные дома

Эксперт уверяет, что на проблему не следует закрывать глаза.

"Тут речь уже не о "несправедливости", а именно о плохой работе операторов системы распределения электроэнергии, то есть облэнерго. Они должны думать перед тем, как выключать дома, а еще желательно учитывать, что, например, многоэтажки на Позняках — полностью на электричестве. То есть тамошние жители не могут приготовить себе еду, элементарно заварить чай. Долго находиться в таких домах без электроэнергии просто невозможно. Я уже молчу о том, что людям приходится регулярно пешком подниматься на 25-й этаж", — отмечает Олег Попенко.

Эксперт добавляет, что именно поэтому терминология "справедливые" или "несправедливые" отключения – это все от лукавого.

"Все, что нужно сделать это – отрегулировать нормальную работу диспетчеров и операторов систем распределения электроэнергии, которые должны нести полную ответственность за свои действия", — подчеркивает Олег Попенко.

Электричества не хватает даже ночью

А вот относительно того, чтобы графики отключений совпадали с тем, когда люди уже вернулись с работы, эксперт не соглашается.

"С этим намного сложнее, потому что ситуация с энергетикой в Украине, из-за частых обстрелов российскими ракетами, очень и очень плохая. Я уже вам рассказывал, что самые сложные месяцы будут впереди – июль и август, когда будет слишком жарко и нагрузка на энергосистему будет расти. Сейчас тоже сложно, потому что электроэнергии не хватает даже ночью, когда вроде бы все спят. Некоторые частные ТЭЦ вынуждены ночью работать, потому что электричества реально не хватает", — рассказывает Олег Попенко.

Есть отдельные указания от "Укрэнерго"?

Эксперт добавляет, что нужно детально разобраться в вопросе: почему операторы систем распределения не всегда соблюдают утвержденные графики отключений.

"Возможно, это связано с выполнением указаний сверху, то есть диспетчера "Укрэнерго". Думаю, что это вполне возможно, потому что такие команды действительно могут предоставляться, чтобы решить какую-то глобальную проблему. И диспетчеру безразлично, что кто-то продолжает оставаться без света. К сожалению, подобное происходит из-за войны, потому что наша энергетика находится в очень и очень плохом состоянии", — заключает Олег Попенко.

Рашине ТСН.ua рассказывал, что отключения света будут еще долго: эксперт назвал самые тяжелые месяцы для Украины.

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