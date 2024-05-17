Блекаут в Киеве и регионах: опасными стали все лифты и дороги, а народ ищет "пункты незламности"

Энергетики снова предупредили о новых отключениях продолжительностью в несколько часов.

Во время массового отключения света предприниматели начали работать с помощью генераторов, в отдельных торговых точках стало невозможным рассчитаться банковской картой, из-за неработающих светофоров начали образовываться пробки, а в лифтах застряли пассажиры.

Журналист ТСН.ua при очередном отключении света выяснял, как живет столица в условиях отсутствия электроэнергии.

К примеру, в одном из крупных супермаркетов Святошинского района коворкинг был заполнен почти полностью – кто-то из посетителей пришел зарядить телефон, кто-то работал с ноутбуком, воспользовавшись Wi-Fi. В то же время остался открытым вопрос о том, будет ли работать коворкинг в общественном месте во время воздушной тревоги.

В свою очередь, КМВА в своем Telegram-канале напомнило, что в Киеве есть около тысячи "пунктов незламности". Об их расположении можно узнать в приложении "Дия", в райадминистрациях и на сайте nezlamnist.gov.ua.

Из-за отсутствия света не работали светофоры, поэтому на дорогах образовались пробки – водители ехали и останавливались по собственному усмотрению, пропуская или не пропуская другие автомобили и пешеходов.

В небольших торговых точках покупатели не имели возможности рассчитаться банковскими картами, не работали и банкоматы, расположенные в обесточенных зданиях. В то же время в крупных супермаркетах работали кассы самообслуживания и даже эскалаторы.

В свою очередь, в Киеве не обошлось и без случаев, когда из-за обесточивания в лифтах застряли пассажиры. Как сообщили в комментарии для ТСН.ua в Киевской службе спасения "КАРС", за помощью обратились многие киевляне, ставшие заложниками таких ситуаций.

"Были вызовы, когда в лифте застрял ребенок, когда у человека ухудшилось самочувствие", – сообщил нам дежурный этой службы.

Как выяснилось, за последние два дня на сайтах бесплатных объявлений появилось много предложений аренды генераторов разной мощности. Цена такой услуги стартует от 500 гривен в сутки.

Отключение света: что говорят энергетики

На утро 17 мая в украинской энергосистеме оставался значительный дефицит, а запланированный импорт электроэнергии в отдельные часы достигает технически разрешенного максимума.

Об этом сообщила компания "Укрэнерго".

Также в "Укрэнерго" добавили, что сегодня вечером графики почасовых отключений будут действовать с 19.00 до 24.00, но есть еще один нюанс. "НЭК "Укрэнерго" сообщает лишь временные пределы, в которые действуют графики почасовых отключений — то есть возможно ограничение потребления при превышении регионом определенных лимитов. Информацию, когда именно будут применены отключения в вашем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях", — рассказали в компании.

В то же время на страницах энергоснабжающих компаний пользователи за последние два дня оставили сотни комментариев, где жаловались на несоответствие графиков и "сдавали" те дома, в которых свет вообще не отключался. Последнее энергетики объясняли тем, что определенное количество жилых домов подключено к линиям, на которых находятся объекты критической инфраструктуры.

Ранее сообщалось о том, что украинцев призывали запасать еду и воду.

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