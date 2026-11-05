Блэкаут в Киеве: кто отвечает за генераторы на бюветах и когда ждать водовозов

Кто должен включать генераторы на бюветах в Киеве во время отсутствия воды

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Что будет с водой в Киеве во время зимних блэкаутов, как будут работать бюветы и ждать ли графиков отключения водоснабжения. В Киевсовете заслушали отчет руководства «Киевводоканала». Депутат Леонид Емец поделился подробностями того, как город готовится к худшим сценариям и сколько времени будут восстанавливать систему после российских обстрелов или аварийных отключений.

На пленарное заседание Киевсовета в четверг пригласили руководство «Киевводоканала». Как сообщил депутат Леонид Емец, такое решение было принято на ТКК (временной контрольной комиссии Киевсовета), чтобы получить ответы на ситуацию с водоснабжением в Киеве.

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«Ибо из их отчетов все должно быть совсем не так, как есть», — написал депутат на своей странице в соцсети.

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Сколько времени нужно на восстановление водоснабжения

По словам Леонида Емца, руководитель «Киевводоканала» рассказал о технической процедуре запуска воды в городе.

«Эти процедуры требуют определенного времени и их невозможно обойти, потому что они начинаются после экстренного отключения электроснабжения и не могут быть осуществлены профилактически. То есть, система отключения от электричества и запуска генераторов может занимать определенное время. Вывод таков: нам доложили, что службы полностью отрабатывают все за счет полученного опыта, но срок подключения водоснабжения после того, как оно было экстренно отключено, возможено в течение суток», — рассказал ТСН.ua Леонид Емец.

Он добавил, что восстановление водоснабжения в Киеве в такой срок в водоканале считают достижением.

Работа бюветов и подвоз воды водовозами

Также депутаты задавали руководителю водоканала вопрос о неработающих бюветных комплексах.

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«Нам ответили, что все бюветы Киева оборудованы генераторами. Их должны подключать в течение двух часов с момента, когда вода исчезла в домах вокруг скважины. Они должны быть подключены. А отвечают за подключение управляющие компании, бывшие ЖЭКи. То есть если в бювете нет воды, люди должны спрашивать у них. Но важный нюанс: бюветы будут подключать к генераторам только при отсутствии в близлежащих домах не света, а воды», — рассказывает Леонид Емец.

Депутат подтвердил, что в случае экстренной ситуации с отсутствием водоснабжения «Киевводоканал» планирует подвозить воду водовозами к жилым домам.

«Да, такие планы есть. Количество водовозов и места раздачи воды будет определяться в соответствии с наличием рядом с домами бюветов и точек подачи воды. Этим вопросом активно занимается водоканал и не только он. Такой, самый плохой сценарий тоже прорабатывается», — говорит депутат.

Вода по графику: возможно ли это и чего ждать киевлянам зимой

Что касается прогнозов на зимние месяцы, то депутат отмечает, что ситуация с водоснабжением в столице критически зависит от наличия электроэнергии.

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«Резервными источниками питания подачу воды в Киеве можно перекрыть до восстановления централизованного электроснабжения. В настоящее время централизованное электроснабжение в столицу поступает исключительно извне. Централизованная генерация киевского электричества на данный момент разрушена россиянами. Так что ситуация в Киеве зимой будет сложной, но при наличии резервного питания вряд ли мы дойдем до того, что вода будет по графику. Этот вопрос с руководителем „Киевводоканала“ не обсуждался, но я думаю, что вода у киевлян будет в квартирах, при условии, если будет электричество. Поэтому в графиках нет никакого смысла — если будет электроэнергия, то и вода будет», — заключает Леонид Емец.

Дата публикации 16:00, 04.11.26 Количество просмотров 62 Новости ТСН в 16:00 4 ноября! Города в полном отключении электричества! Обыски у высокопоставленных сотрудников СБУ!

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