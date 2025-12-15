Блэкаут в Одессе: что происходит в городе и когда вернут электкрику

Из-за обстрелов РФ Одесса без электричества / © ТСН

Одесская область третьи сутки подряд живет в условиях почти полного блэкаута после массированных вражеских атак на энергетическую инфраструктуру региона. По данным военной администрации, только за полтора суток враг направил более 300 воздушных средств поражения. Область оставалась без света, воды, тепла и иногда без связи. Работу аварийных бригад значительно усложняют практически непрерывные воздушные тревоги.

Несмотря на это, энергетикам удалось достичь первых важных результатов.

О текущей ситуации в городе рассказывает корреспондент ТСН Елена Черняева вживую.

Вода вернулась, гул генераторов не стихает

Одесса продолжает жить под гул генераторов. Однако есть и положительные новости:

Вода вернулась в дома горожан: энергетикам удалось оживить критическую инфраструктуру.

Обучение: Ученики большинства школ сегодня планировали сесть за парты, однако затяжная утренняя тревога, которая длилась с семи до десяти утра, оставила многих школьников дома. В детских садах работают дежурные группы.

Транспорт: Трамваи и троллейбусы не курсируют, в городе работают только автобусы, перевозчики обещали увеличить их количество на маршрутах.

Горожане относятся к ситуации с пониманием:

«Люди понимают ситуацию, мы надеемся, что несколько дней и ситуация исправится», — отметил один из опрошенных пассажиров.

Проблемы на дорогах и очереди за зарядкой

Движение машин остается плотным, хотя электрокары почти исчезли с дорог. Одной из главных проблем является работа светофоров:

Светофоры работают не везде — только те, что запитаны от аккумуляторов или генераторов.

Из-за этого движение затрудняется, особенно в темное время суток, поскольку уличного освещения нет.

В то же время, ажиотажа вокруг питьевой воды нет, а очереди у бюветов небольшие. Зато огромные скопления людей наблюдаются там, где можно зарядить устройства:

«Очень слабо заряжается, потому что много всех… не знаем, когда уйдем отсюда… Заряжаю все павербанки, телефоны… Как все, в полумраке ходим, слава Богу, крыша над головой есть и вода есть уже, и тепло», — рассказывает один из горожан.

Связь в городе

Связь и интернет остаются нестабильными и появляются не везде. Корреспондентка ТСН отмечает, что ночью и утром возле ее дома не было слышно сигналов воздушной тревоги, очевидно, из-за обесточивания сирен.

Из-за длительного блэкаута жители столкнулись с проблемой испорченных продуктов. В чатах делятся рецептами, как спасти то, что еще можно приготовить. Однако сложнее всего — жителям так называемых электродомов, где установлены только электрические плиты. Им сложно приготовить горячую пищу. Кроме того, в многоэтажках не работают лифты.

На вопрос о том, когда вернется свет, ответ энергетиков по-прежнему неизвестен, поскольку обстрелы не прекращаются.

