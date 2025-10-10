Блэкаут в Украине: как можно выжить без электричества и что делать, если не будет отопления

Украине грозит блэкаут / © ТСН.ua

Из-за российских атак на энергетику часть регионов Украины обесточена. Из-за этого украинцы уже сейчас готовятся к сложной зиме.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Натальи Ткачук.

Как украинцы готовятся к отсутствию света

Дмитрий живет в частном доме в Сумах. Из-за ударов по критическим объектам в городе действуют плановые и специальные графики аварийных отключений, но мужчина к такому сценарию подготовился.

«У меня две такие станции, одну я использую для работы с ноутбуком, подзаряжаю различные гаджеты, телефоны, павербенки, а этот — подпитывает котел, холодильник, в общем освещение в комнате и благодаря ему работают все розетки в комнате», — говорит Дмитрий Солодовник.



В 2023 году Дмитрий приобрел генератор, но говорит: за два предыдущих года с отключениями, открыл немало его недостатков.

«С ним много на самом деле мороки, то надо постоянно заливать правильный бензин, масло. Также он достаточно шумный и постоянно его заводить не очень удобно», — говорит он.

Дмитрий также имеет дома пару мощных павербанков, от которых питает роутер для интернета. А еще — фонарики и лампы на аккумуляторах.

На случай, если разрядится все, чтобы не замерзнуть, в доме есть камин, а в сарае — дрова. Сделал Дмитрий и запас воды, а еще приобрел портативную газовую плиту.

«Если уж будет очень трудно, то на крайний случай, есть у нас такой мангал, где с помощью дров можно приготовить вкусный ужин», — говорит он.

Именно таким образом спасаются жители Шостки. В котелках на кострах, на мангалах, и даже на кирпичах над свечой. Местные жители в соцсетях делятся кадрами, как они обустраивают импровизированные кухни во дворах и у подъездов.

В Киеве нет воды и электричества

Этой ночью россияне повторили преступление трехлетней давности — 10 октября 2022 года РФ осуществила массированную атаку на энергетические объекты Украины. Ряд регионов — обесточены. Без света осталась и часть столицы.

С утра десятки людей с бутылями выстроились в очередь за водой. Бариста Виктория, несмотря на обстрел, открыла кофейню по графику — в шесть утра.

Украинцы могут остаться и без газа

Из-за ударов россиян по критической инфраструктуре, украинцы этой зимой могут остаться не только без света, но и без газа, говорит эксперт по энергоэффективности Святослав Павлюк.

«Они вывели из строя значительную часть добывающих мощностей. И у нас в некоторых городах могут быть перебои с газом, соответственно. Вариантами для таких домов могут быть какие-то портативные газовые туристические баллоны, портативные плитки, это могут быть электрические плиты, если опять же есть электрическое отопление», — говорит Святослав Павлюк.

Тяжелее всего при таком сценарии — жителям многоэтажек. Председатель ОСМД одного из жилых домов в Киеве Наталья Рывкина показывает ТСН оборудование, которое будет спасать жителей ее дома во время отключений.



«Это наш инвертор, который солнечную энергию инвертирует, и это у нас аккумулятор — это как батарейка. Когда нет света из этой батарейки мы берем электроэнергию», — говорит она.

Дом генерирует собственную энергию благодаря солнечной электростанции, которую установили на крыше в январе этого года.

Этого, говорит Наталья, хватает, чтобы во время кратковременных отключений света в доме работал лифт, а в квартирах было отопление и холодная вода.



«800 тысяч стоил весь проект. 436 тысяч мы получили гранта — это 70% от стоимости оборудования и еще 400 тысяч мы собрали с жителей нашего дома. Это около 80 гривен с квадратного метра. Если у тебя квартира 30 метров — это 2 400», — говорит она.

Благодаря государственным грантовым программам — жителям также удалось утеплить дом и установить индивидуальный тепловой пункт.

В квартире Натальи также установлен инвертор и аккумулятор — но меньшей мощности.

«Поэтому розетки работают, освещение работает, если с утра я встала, потому что я могу феном высушить волосы. Я могу в микроволновке разогреть еду и холодильник будет работать при этом», — говорит она.

Поэтому Наталья верит — с такой подготовкой ей и ее соседям эту зиму удастся пройти с комфортом.

