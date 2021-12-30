Блестящие платья и яркий макияж с акцентом на губы: какие тренды будут актуальны в грядущем году

Минимализм, легкость и непринужденность – главные тренды в прическах.
Блестящее платье и яркий макияж с акцентом на губы: рассказываем, в чем встретить Новый год, чтобы быть самой стильной и привлечь успех и деньги. А еще – какие цвета в одежде и какой макияж будут самыми трендовыми в грядущем году Тигра, — говорилось в сюжете ТСН.19:30.
В мастерской Андре Тана блестящих платьев много. Среди других вариантов Андре Тан выбрал еще два новогодних образа в трендовых цветах грядущего года Водяного Тигра.
Ограничиваться только блестящими тканями в новогоднюю ночь и в следующем году дизайнер не рекомендует. В моде сейчас черное, белое, синее, малиновое, желтое, оранжевое, а также не стоит забывать о сером и бежевом.
Но каков новогодний образ без прически и вечернего макияжа? Минимализм, легкость и непринужденность – главные тренды в прическах на грядущий год тигра, рассказывает арт-стилист Андрей Бойко.
Создать праздничный образ помогает визажистка Екатерина. В вечернем макияже Екатерина сделала акцент именно на губах. Визажистка объясняет, что это – главная тенденция в макияже на грядущий год.
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