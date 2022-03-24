Блицкриг Путина провалился, что дальше: прогнозы западной разведки и военных о развитии войны в Украине

Блицкриг Путина провалился, что дальше: прогнозы западной разведки и военных о развитии войны в Украине

Россия несет большие потери и неудачи, но Путин не забирает свои войска из Украины.

24 февраля Россия полномасштабно вторглась в Украину. За месяц Россия превратилась в крупнейшее подсанкционное государство мира, получив более шести тысяч санкций и стала мировым изгнанником. Страну-агрессора с позором исключили из Совета Европы. И это только начало, говорят политики, ведь плата за военные преступления будет значительно больше.

Уже месяц Украина мужественно сдерживает и героически противостоит значительно большему врагу — блицкриг Путина по захвату Украины за несколько дней провалился и дальнейшие действия захватчиков вряд ли будут иметь успех. Вместо этого РФ начала террор мирного населения, оккупанты варварски уничтожают нашу Родину, нанося ракетные удары по жилым домам, школам и больницам, держа целые города в осаде. При этом Москва врет всему миру о так называемой "спецоперации" и уничтожении "военных объектов".

С одной стороны, российское вторжение, по словам министра обороны США Ллойда Остина, "по сути, застопорилось", до сих пор не достигло ни одной из основных целей президента Владимира Путина. Но с другой стороны, потеряв тысячи своих военных, Путин может решить усилить бомбардировки, которые уже привели к разрушению части Украины. Что говорят западные разведки и военные по развитию войны в Украине, собрал ТСН.ua.

Развитие войны

Несмотря на то, что российская экономика задрожала под ударом западных санкций, Путин не показывает никаких признаков отступления и выдвигает свои требования. Российские и украинские переговорщики говорят, что они все еще далеки от разработки перспективного соглашения, которое Путин и Зеленский могли бы обсудить на предстоящей встрече.

В то же время разведка Британии сообщила, что, по их данным, российские войска, которых диктатор Путин отправил воевать против Украины, почти наверняка понесли тысячи потерь во время неудачного нападения. Из-за больших потерь Россия мобилизует собственных и иностранных наемников, но неясно, как они интегрируются в армию РФ.

По информации украинской разведки, в России начали мобилизовывать тех лиц, которые не могут выплатить кредиты и не платят алиментов. Соответственно, должникам предлагается освобождение всех кредитных обязательств в случае подписания контракта с армией РФ. В частности, подобные предложения начали распространяться на территории Татарстана, в Пятигорске, Ростове-на-Дону и Северном Кавказе.

В Британии утверждают, что войска России безуспешно пытаются обойти Николаев в направлении Одессы. За последнюю неделю, как утверждает британская разведка, эти силы мало продвинулись.

Что касается Киева, то хотя наступление армии РФ к северо-востоку от столицы остановилось, по данным британских разведчиков, российские войска попытаются снова взять город в ближайшие недели. Ведь Киев остается главной военной целью России.

По мнению британской разведки, российские войска в Украине сейчас перегруппировываются, чтобы продолжить наступательные операции.

Источники же в Пентагоне сообщают, что российские военные направляются в Киев по нескольким направлениям, пытаясь окружить город, но их силы были заторможены на несколько дней частично из-за жесткого сопротивления украинских войск. Так, высокопоставленный чиновник из Министерства обороны США заявил, что войска РФ были отброшены на расстояние примерно 55 км к востоку от Киева в течение 22 марта.

В Минобороны США также отметили, что российские войска, остановившиеся в 12-15 километрах к северу от Киева "окапываются" и обустраивают оборонительные позиции.

Чиновник Пентагона также сообщил, что ВСУ удалось оттеснить часть российских войск возле города Чернигова. В этом контексте он отметил, что Россия, похоже, "начинает уделять приоритет" военным действиям на Донбассе – особенно в районе Луганска.

Один из самых больших вопросов, выдвигаемых над войной, — придет ли на помощь Путину самый могущественный союзник России. Представители США заявили, что Россия обратилась в Китай за военной и экономической поддержкой. Президент США Джо Байден предупредил лидера Китая Си Цзиньпина, что его поддержка Путина приведет к последствиям, хотя администрация не уточнила, о чем идет речь.

Многие эксперты сомневаются, что Китай станет основной стороной конфликта. Есть пределы того, насколько Китай может помочь России экономически, пояснил обозреватель NY Times Пол Кругман. А оказывая России военную поддержку, Китай может рисковать отчуждением других мировых государств, с которыми он ведет бизнес.

Китай сейчас же придерживается нейтралитета, отвергая призывы осудить атаку России и обещая деэскалацию конфликта.

Позиция и последние заявления НАТО

Украина, которой годами говорили об открытых дверях Альянса, уже несколько недель подряд просит, если не закрыть небо, то по крайней мере, предоставить системы противовоздушной обороны для борьбы с российскими самолетами. Между тем, НАТО открыто заявляет, что не планирует направить свои войска в Украину, но обещают предоставить оружие.

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На вопрос, что сделало бы НАТО, если бы Россия применила химическое оружие в Украине, генсек Альянса Йенс Столтенберг ответил: "Любое применение химического оружия полностью изменит природу конфликта и будет иметь далеко идущие последствия".

Между тем, представитель НАТО прогнозирует, что потери российской армии в Украине убитыми могут составлять от 7 до 15 тысяч человек, а общие потери, учитывая раненых, пропавших без вести и пленных — до 40 тысяч.

Будущее Путина

Как пишет бывший оперативный офицер ЦРУ, проведший 34 года в тайной службе Центрального разведывательного управления и ныне преподающий исследования разведки, Путин через несколько недель подорвал то, что Россия строила почти 30 лет. Еще несколько недель назад россияне отдыхали за границей и покупали импортные автомобили и другие предметы роскоши. Сегодня россиянам повезло, если они могут получить свои деньги (то, что от них осталось после обвала рубля) и сохранить работу. В скором времени им будет сложно приобрести еду. Поэтому, по словам экс-офицера ЦРУ, чем больше Путин "закручивает гайки безопасности и закрывает российское окно в мир, тем больше шансов, что те, от кого он зависит, обернутся против него".

Бывший разведчик прогнозирует, что возрождение советской империи, как этого хочет Путин, вызовет сопротивление патриотического поколения, которое будет бороться за свободу. Кроме того, навязчивое желание главы Кремля, по мнению бывшего оперативного офицера ЦРУ, приведет к гибели Путина.

А вот Майкл Макфол, бывший посол США в России и известный комментатор войны, выразил консенсусное мнение:

" У Путина нет финала. Даже если он возьмет Киев, то что? Украинцы ему никогда не подчинятся. Никогда. В стране наглядно продемонстрировали, что не сдадутся", - написал он.

Журналистка The New Yorker предупредила, что под угрозой Путина Молдова, Грузия, страны Балтии, Польша. Но такое нападение на другие государства может угрожать прямой конфронтации с НАТО.

"Чем больше боевые действия движутся на запад, тем больше вероятность того, что ошибочная ракета упадет на территорию НАТО или что россияне уничтожат самолет НАТО", — написала Кэрол Лэндри из The Times.

Российские ракеты, к слову, уже падали вблизи польско-украинской границы на Львовщине. По словам президента США Джо Байдена, нападение на территорию НАТО будет означать начало "Третьей мировой войны".

Напомним, по состоянию на 24 марта общие боевые потери среди личного состава оккупантов составили около 15,8 тысяч человек.

Потери армии РФ в войне с Украиной по состоянию на 24 марта / ТСН.ua

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