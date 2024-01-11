"Блицкриг Си Цзиньпина": тайваньский эксперт описал вероятный сценарий вторжения Китая

Тайваньский эксперт Джух-Шян Шеу считает, что Китай пока не готов напасть на островное государство. План лидера КНР Си Цзиньпина напоминает "блицкриг" вторжения Путина в Украину в 2022 году.

Такое мнение высказал научный сотрудник Института национальной обороны и исследования безопасности доктором Джух-Шян Шеу.

"Тайвань укрепляет свою обороноспособность. В то же время, конечно, модернизирует свои войска. И в то же время, конечно, Китай также расширяет и модернизирует свою армию. Но относительно прогнозов их возможностей, таких как десантные или воздушные/вертолетные операции, они еще не готовы к подлинному вторжению", — отметил он.

Если Китай попытается напасть через Тайваньский пролив, то это будут десантные операции, к которым, по его мнению, армия Си не готова.

"К тому же Китай должен соединить наступление с земли, воздуха, моря и т.д. А он не готов из-за нехватки средств и обучения. Если вы посмотрите на десантные учения китайской морской пехоты, то увидите их преимущественно в очень малом масштабе, там задействован менее чем батальон А вторжение на Тайвань требует значительно больших ресурсов.Другая сложность для десантного нападения состоит в том, что на Тайване есть около 14 небольших пляжей, где возможна высадка (чтобы Китай смог наладить линии поставки для армии вторжения — ред.). ширина там мало",- считает.

Эксперт подчеркнул, что Тайвань полвека готовится к потенциальному вторжению Китая, поэтому они смогут противостоять вооруженным силам Си.

"Я бы не сказал, что полномасштабное вторжение вообще невозможно. Но у Китая нет достаточно возможностей отправить свои войска на Тайвань. Поэтому, думаю, они изберут путь наименьшего сопротивления", — предполагает он.

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"Они должны отправить свои войска на Тайвань десантными кораблями, вертолетами. Но самое главное — им нужно отправить свои войска в Тайбэй и попытаться установить свой контроль над центральным правительством, политиками, СМИ и всеми важными местами за короткое время. Но это очень сложно. Тайбэй — современный город, у нас есть несколько бригад вблизи Тайбэя, и если мы действительно захотим его отстоять, если мобилизуем наших резервистов (их на Тайване более 300 тыс. — ред.), скажу, что это будет огромный "Сталинград". они хотят это предотвратить, имею в виду, если это станет "Сталинградом", тогда Китаю будет трудно победить, поэтому им нужно провести эту операцию очень быстро, так же, как россияне хотели это сделать в Украине в самом начале. Но вы видите последствия российского похода. Поэтому это очень сложно", — описал он вероятный план нападения Си.

Напомним, Тайвань обвинил Китай в "психологической войне" из-за загадочных воздушных шаров.

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