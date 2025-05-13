"Блись - и ничего не помню": мужчина рассказал шокирующие подробности, как выжил после удара КАБа

Мужчина рассказал об обстреле КАБа / © Associated Press

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В Днепре спасли 67-летнего раненого из Донецкой области, выжившего после удара КАБом.

Николай вышел на улицу в селе Иванополье, когда россияне нанесли удар. Его сосед погиб на месте, еще один получил ранения. Николай же потерял ногу. Медики успокаивают: говорят он будет жить, а впоследствии будет ходить на протезе.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Это было утро пятого мая. Николай как раз вышел на улицу к соседям. В опустевшем селе возле Константиновки они обычно здоровались на скамейке.

«Вышел на улицу, ребята сидят. Подошел к ребятам — блись, блись, ничего не помню», — говорит Николай.

«Я выскочила из дома, кричу „Коля! Коля“. как это страшно! Когда твой родной муж сидит на лавочке, а этот лежит, а тут летят! Я плакала три дня», — говорит его жена Татьяна.

45-летнего крестника Татьяны вражеским убило на месте, сосед — получил ранения. А вот состояние господина Николая было критическое. Его жена, которая всю жизнь работала медсестрой в селе, сразу это поняла.

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Из Донецкой области Николая с ампутированной ногой в конце концов доставили в Днепр. Медики говорят: ему пришлось перелить четыре литра крови и сделать еще одну операцию.

Мужчина, выживший после удара КАБом / © ТСН

«Чтобы конечность хорошо на месте ампутации заживала, чтобы можно было поставить протез, но это все время. Он о нем уже мечтает. Он готов его выстругать сам, чтобы ходить, чтобы видеть внуков, чтобы общаться с родными», — говорит медик.

Отец двоих детей и дедушка троих внуков всю жизнь работал в родном селе, строил дома, обрабатывал поле и выращивал сад. Николай говорит: самое главное для него быть полезным.

Он станет на протез через несколько месяцев, прогнозируют врачи. Пану Николаю как раз исполнится шестьдесят восемь. После выздоровления он мечтает с женой вернуться домой, где под обстрелами осталось все их хозяйство.

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