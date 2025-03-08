Близка ли к окончанию война в Украине: эксперт ошеломил сценарием

Насколько Украина отдалена или приближена к окончанию войны или, по крайней мере, к прекращению огня накануне встречи украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии — свою оценку ситуации в комментарии для ТСН.ua дал политолог Владимир Фесенко.

"Я не вижу оснований говорить о том, что война близка к окончанию. К сожалению, никакого признака, какой-то предпосылки для быстрого мира я и близко не вижу. К сожалению. Другое дело, что Трампу не нравится, когда так говорят. Хотя возможность мирных переговоров и какого-то соглашения мирного — она существует, безусловно", — говорит Владимир Фесенко.

При этом политолог обращает внимание на то, что между Украиной и Россией есть ряд принципиальных противоречий.

"По ним невозможно найти согласия. К примеру, вопрос о статусе оккупированных территорий. Здесь абсолютно глухой угол. Россия нам ничего не будет отдавать. Она, наоборот, хочет, чтобы мы им отдали Херсон и Запорожье. А мы не будем на это соглашаться, не будем соглашаться на российский статус оккупированных территорий", — высказывает свое мнение эксперт.

И продолжает: "Поэтому о мирном соглашении можно договариваться месяцами, а то и годами. Вполне вероятно, что через определенное время эти переговоры зайдут в тупик. Потому что россияне нам будут выдвигать помимо статуса оккупированных территорий целый ряд неприемлемых для нас требований. И мы должны сказать об этом американцам на этих переговорах в Эр-Рияде. Сказать, что мы целиком и полностью поддерживаем позицию США о прекращении огня. Об этом можно договориться, но вы дожимайте Путина, потому что Россия против этого".

По словам Фесенко, если сейчас начинать мирные переговоры, то, в конце концов, это закончится либо провалом, либо тупиком в переговорах.

"Или они затянутся на неопределенное время. А Трамп хочет быстро договориться и нам это нужно использовать в принципе. Я здесь не вижу для нас больших рисков", — считает политолог.

По его мнению, договоренность о прекращении огня, какой бы она ни была, сохраняет риск новой войны.

"Я скажу так, что даже если будет какое-то мирное соглашение, то риск новой войны тоже будет. У нас с Россией было большое соглашение — договор о стратегическом партнерстве, признании границ 1991 года. И что? Что, это помешало россиянам оккупировать а потом аннексировать Крым? Никаким образом", — уверен политический эксперт.

И добавляет: "Поэтому статус соглашения о прекращении войны не имеет никакого значения с точки зрения рисков новой войны. Чтобы не было новой войны, нам нужно сохранить сильную армию, а Россия потребует от нас сокращения ВСУ. И нужно сохранить весомую партнерскую поддержку. Это тоже более значимо для того, чтобы не было новой войны".

Что касается глобального прекращения войны, то об этом Фесенко говорит следующее: "Единственный вариант — это договоренность о прекращении огня. Ключевое препятствие на данный момент — это позиция России. Если Трампу и его переговорщикам удастся убедить россиян, если Путин решит для себя, что для того, чтобы договориться с Трампом, нужно идти на уступку в этом вопросе, тогда соглашение о прекращении огня будет возможным. По состоянию на сегодня главная проблема в позиции Путина. В то же время реальные переговоры на самом деле только начинаются".

Возможна встреча Зеленского и Трампа

На этот вопрос Фесенко отвечает так: "Теоретически возможна. А что даст эта встреча? Мы можем договориться о подписании ресурсного соглашения без участия двух президентов".

Будут ли ракетные атаки до подписания соглашений

"Они возможны в любом случае. Война не закончилась", — говорит Владимир Фесенко.

По его мнению, воздушные удары в ближайшее время вряд ли прекратятся.

"Более того, я напомню об опыте переговоров в Минске, об опыте переговоров в Нормандском формате. Кроме того, в конце прошлого года я прогнозировал, что наиболее вероятный сценарий — это одновременно и переговоры, и продолжение войны. Это любимая тактика Путина. Он давит на переговорный процесс в частности такими воздушными ударами", — говорит эксперт.

И приводит в качестве примера ракетную атаку, которая произошла на ночь 7 марта.

"Почему именно сейчас была такая массированная атака? Она была не случайной. Она не связана с переговорами. Она связана с решением США прекратить предоставление Украине спутниковых разведывательных данных плюс приостановку поставок оружия. Чтобы истощить нашу ПВО, чтобы у нас было меньше ракет для Patriot, боеприпасов для зенитно-ракетных комплексов. Это является усилением атак в то время, когда американцы приостановили помощь. Точно не случайное совпадение", — считает политолог.

Ситуация в определенной степени обостряется

"Нам нужно сейчас четко говорить американским политикам, что это — последствия. Прекращение предоставления разведывательных данных используется Россией для усиления войны, а не способствует завершению. Ситуация в некоторой степени обостряется. С другой стороны, я считаю договоренность о переговорах в Эр-Рияде очень позитивной новостью. Это демонстрирует Трампу и его администрации то, что мы готовы к переговорам, готовы договариваться о прекращении огня. Вторая положительная новость — в этих переговорах будут те же политики, которые договаривались с Россией. Это важно. Для нас есть определенные шансы", — резюмирует эксперт.

Ранее сообщалось о том, что в США дали шокирующее уточнение заявления Трампа об окончании войны за 24 часа.

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