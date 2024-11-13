Блогеры нашли жуткую находку в недострое Киева: эксклюзивные подробности

Один из блогеров случайно обнаружил труп, который уже успел превратиться фактически в мумию.

От этой истории становится жутко! Украинские блогеры снимали ролики в одном из районов Киева, однако съемки внезапно пришлось прекратить. Один из участников случайно обнаружил тело. Сколько оно там пролежало – выясняет полиция, впрочем, труп уже успел превратиться фактически в мумию. Теперь блогеры хотят предоставить делу огласки, чтобы правоохранители выяснили, от чего умер человек, и нашли родных, чтобы те смогли похоронить тело. Подробности этого жуткого события — в эксклюзиве TSN.ua.

В недострое нашли тело

Это должен быть обычный съемочный день, столичные блогеры по просьбе подписчиков поехали снимать видео на одной из киевских недостроек, но внезапная находка изменила планы.

Андрей Мартыненко, первым заметил жуткую находку, в комментарии TSN.ua рассказал, что тело увидел случайно и даже сначала подумал, что это глупая шутка съемочной группы, а уже мумифицированное тело — муляж.

Ну, а когда стало ясно, что это не шутки, Андрей и Мария вызвали полицию. В ГУНП Киева эксклюзивно для TSN.ua информацию подтвердили, однако говорят, от чего умер этот человек — еще предстоит выяснить, но предварительная версия — смерть без постороннего вмешательства.

Комментарий Марии Тихой

Но вот блогеры в то, что человек погиб сам, и неизвестно сколько пролежал на территории недостроя, не верят. Мария Тиха, больше известная украинцам как экстрасенс, ясновидящая и финалистка "Битвы экстрасенсов", не верит, что попала именно в это место случайно, ведь съемки должны были проходить на другой локации.

Кроме этого, Мария добавляет, что теперь стремится, чтобы полиция выяснила личность найденного человека – девушка это или нет, а не просто закрыли дело, ведь ее могут разыскивать родные.

А еще блогеры отмечают, что эта история должна стать показательной для родителей, чтобы те лучше контролировали своих детей и объясняли, что в таких местах гулять опасно.

Напомним, в результате российской атаки на Киевскую область 13 ноября в Броварском районе пострадал человек и возник пожар на предприятии.

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