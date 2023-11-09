Блокада границы с Польшей: в ГПСУ дали неутешительный прогноз и рассказали о ситуации в пунктах пропуска

Блокада польско-украинской границы, судя по заявлениям польских протестующих, может длиться долго, минимум до конца текущего года. По состоянию на утро 9 ноября в пунктах пропуска "Рава-Русская", "Краковец" и "Ягодин" в очереди находились около 1 700 грузовиков.

Об этом сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины, пресс-секретарь Андрей Демченко во время пресс-конференции в "Укринформ", передает ТСН.ua.

“С 13:00 6 ноября мы начали фиксировать постепенное усложнение движения на всех трех направлениях. В первую очередь оно касалось направления выезда из Польши – въезда в Украину. Все три направления участниками акции блокировались. Фактически они и ранее заявляли, что будут пропускать одну или несколько машин в час. Мы также фиксировали, что в направлении выезда из Украины было полностью заблокировано движение в пункте пропуска "Ягодин", а через "Краковец" и "Рава Русская" выезд грузовиков осуществлялся достаточно интенсивно. Но уже 7 ноября польская сторона также отказала в пересечении границы грузовикам в пункте пропуска "Рава Русская", — рассказал Андрей Демченко.

Фактически такая ситуация остается и сейчас. Интенсивное движение происходит только в пункте пропуска "Краковец", на выезд из Украины в Польшу.

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“Движение затруднено исключительно для грузовиков. Следует также понимать, что в пункте пропуска "Ягодин" пропускаются только грузовики и автобусы. Но, как отмечали участники и организаторы акции, они не блокируют движение для автобусов и легковых автомобилей”, — рассказал Андрей Демченко.

По его словам, Украина хочет как можно скорее найти выход из этой ситуации, чтобы движение было разблокировано. Но участники и организаторы акции официально не предъявляли никаких своих требований к любому представителю Украины.

“Об их требованиях можно видеть только из социальных сетей или медиа. Они требуют отмены транспортного безвиза для Украины, отдельных очередей для грузовиков на европейских номерах, отдельных полос движения для пустых автомобилей и доступа к системе "Шлях". Нам бы, конечно, хотелось, чтобы это закончилось как можно скорее. Но, к сожалению, организаторы акции отмечали, что она может длиться долго, миниму до конца года", — рассказал Андрей Демченко.

Кто стоит за протестами польских перевозчиков

Ранее ТСН.ua писал, что с 6 ноября польские перевозчики объявили круглосуточную блокаду трех пунктов пропуска на польско-украинской границе: "Гребенное — Рава-Русская", "Корчева — Краковец" и "Дорогуск — Ягодин". Только в пункте пропуска "Корчева — Краковец" грузовики могут беспрепятственно двигаться на въезд в Украину. На двух других заблокирован и въезд, и выезд. Читайте, кто стоит за протестами польских перевозчиков.

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