Блокада границы Украины: в очередях – сотни грузовиков и легковых автомобилей, какая там ситуация

Польские фермеры после полной блокировки границы с Украиной несколько ослабили ограничения — пустили легковушки и автобусы через "Гребене-Рава-Русская". Также согласились каждый час пропускать по одному грузовику в обоих направлениях.

На каждом из шести КПП в очереди было сотни фур. Уже к вечеру 20 февраля протестующие пообещали открыть границу для легковушек и пропускать по несколько украинских грузовиков в час.

Подробности в сюжете корреспондентки ТСН Марички Кужик.

Поляки 20 февраля устроили полную блокаду движения на границе с Украиной. К польским аграриям обратился министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский. Говорит – из-за блокады границы может остановиться польский экспорт в Украину, поэтому поляки могут потерять много рабочих мест.

Пункт пропуска "Гребене-Рава-Русская". Дорога перекрыта. Здесь с полсотни польских забастовщиков. Вокруг плакаты с призывами, польские флаги и бочки с костром. И полтысячи заблокированных украинских фур. Пикетчики не хотят, чтобы их снимали. И прикрывают руками и шляпами камеру.

"Вистарче, вистарче", — выкрикивает протестующий и закрывает рукой камеру.

Движение транспорта пытается контролировать польская полиция. На пункте "Гребене-Рава-Русская" блокада распространилась не только на грузовики, но и на легковые машины и автобусы. Почему они стали заложниками, люди не понимают.

"Два часа стоим и неизвестно… Еще два стоять. Из Biedronka (магазин в Польше -ред.) едем, купили молока, хлеба. Тех провокаторов море здесь есть в Польше", — говорят люди, застрявшие на границе.

Украинский водитель Владимир Самойлов надеется, что удастся быстро проехать.

В пункте пропуска "Медика-Шегини" ситуация не лучше – поляки перекрыли железную дорогу и высыпают украинское зерно из вагонов. Впоследствии пункт пропуска заблокировали в обе стороны, не пускали ни один грузовик.

Пункт пропуска "Корчева-Краковец" – здесь тоже блокада поляков. Забастовщиков меньше, чем на других КПП. И они соглашаются на разговор. Говорят, их требования неизменны – ограничить импорт украинской агропродукции.

"Польские фермеры протестуют против политики Европейского Союза, чтобы дать понять, что мы не против Украины. Нам нужно выработать какие-то механизмы, которые были бы приемлемы для всех, и мы этого хотим, но нет реакции ни со стороны Брюсселя, ни со стороны правительства, ни со стороны Украины", — комментирует поляк.

Между тем, в очереди на пункте пропуска "Корчева Краковец" — 900 украинских грузовиков. За сутки здесь проезжает всего 20 машин. Сколько недель еще стоять – водители боятся и считать.

"В субботу (17 февраля — ред.) заехали утром. За сутки выезжает четыре автомобиля — это катастрофа", — говорит украинский водитель грузовика Андрей Виноградов.

"Я сейчас везу польский груз – клей для фанеры. Фанера нам очень нужна, потому что бьют окна снарядами ракетами… Стоять буду как минимум месяц. Я 90-м записан в списке, пять машин за сутки у нас идет или скоропорт (грузовики, которые везут быстропортящийся товар — ред.)", — говорит водитель Сергей Паламарев.

Возмущенные действиями поляков, акцию протеста начали и украинские водители.

Кроме КПП "Ягодин-Дорогуск", в полдень, 20 февраля, они заблокировали движение еще на трех пунктах пропуска — "Шегини", "Рава-Русская" и "Краковец".

Украинские дальнобойщики останавливают фуры поляков, которые в объезд общих очередей въезжают в Украину – в то время, когда украинские грузы стоят на границе неделями.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: КРИЗИС на границе: польские фуры въезжают в Украину, пока украинские стоят в очередях неделями!

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