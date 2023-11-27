Блокада границы в интересах Москвы: почему Польша рискует перейти точку невозврата в отношениях с Украиной

Ситуация на польско-украинской границе близится к катастрофической. Уже около 4 тыс. грузовиков стоят в очереди из-за забастовки польских перевозчиков, которая длится уже три недели, имея откровенно политический и даже пророссийский характер.

Хоть, по словам президента Владимира Зеленского, нам нужно дать Польше немного времени и все устаканится, на грани коллапса ситуация на КПП "Дорогуск-Ягодин", где застряло 2,5 тыс. фур. А с понедельника, 27 ноября, начинается круглосуточная блокировка пункта "Медика-Шегини".

Украинские дальнобойщики вынуждены фактически жить в этих очередях. Потому что, с одной стороны, водители ответственны за грузы, которые везут, поэтому не могут просто бросить свои фуры. С другой стороны, польская полиция сгоняет грузовики на большие парковки у дорог. Очень часто это у поля или леса, где нет ни пунктов обогрева, ни даже туалетов. У водителей уже заканчиваются продукты, а воду они вынуждены брать у местных, которые живут рядом. К сожалению, два украинских водителя умерли в этих очередях. Дело расследует польская прокуратура.

Комментируя эту патовую ситуацию, украинские водители говорят, что оказались в заложниках митингующих, представляющих интересы польских перевозчиков. И пока еще действующая польская власть самоустранилась, делая вид, что ничего не происходит, ситуация на границе на грани коллапса. Митингующие угрожают блокировать пункт пропуска "Дорогуск-Ягодин" вплоть до февраля. А это огромный ущерб. Более того, блокада границы может привести к дефициту некоторых товаров и топлива в Украине, потому что в длинных очередях также застряло немало бензовозов.

ТСН.ua побывал на польско-украинской границе и узнал, что в самой Польше думают об этой блокаде, которая может навредить двусторонним отношениям между нашими странами даже больше, чем зерновой кризис.

Тень Кремля: почему за блокадой может стоять Россия

Киев-Краков-Киев

Возможно, читатели ТСН.ua очень удивятся, но в самой Польше СМИ почти не освещают коллапс на границе с Украиной. Об этом не пишут газеты, нет сюжетов на телевидении, а многие рядовые поляки, с которыми мы говорили, впервые услышали об этой проблеме от нас.

Сейчас в стране продолжается межвластие. На парламентских выборах 15 октября победила объединенная оппозиция четырех политсил за лидерство бывшего польского премьера Дональда Туска. Уже даже Сейм получил нового спикера — Шимана Головню, представляющего партию "Польша 2050", входящую в новую коалицию с "Гражданской коалицией" Туска, Польской крестьянской партией и "Новой левой стороной".

Но президент Анджей Дуда, представляя правящую до этого два срока подряд партию "Право и справедливость" (ПиС), одержавшую победу на выборах, заняв первое место, но собрать коалицию, как и голоса под свое правительство, они не смогут, отдал право первым сформировать правительство действующему премьеру Матеушу Моравецкому, также представляющему ПиС.

Уже в понедельник, 27 ноября, он должен представить состав своего нового правительства. Но, по словам многих польских журналистов, освещающих внутреннюю политику, не похоже, чтобы Моравецкий вообще вел какие-то коалиционные или переговоры с потенциальными кандидатами на министерские должности. Поэтому решение Дуды предоставить Моравецкому право сформировать правительство – это затягивание времени, чтобы навредить рейтингам Туска и будущего правительства.

Что на кону? В Польше очень дискутируется вопрос доступа страны к разным структурным фондам ЕС. Брюссель их заблокировал из-за ухода ПиСа Ярослава Качинского от демократических стандартов, свободы печати и верховенства права. СМИ уже пишут: как только Туск вступит в должность премьера, Польша получит доступ к дополнительному финансированию ЕС. Речь идет о 60 млрд евро. А у Польши уже начались экономические проблемы. Поэтому ПиС делает все возможное, чтобы затянуть время.

Блокада границы с Украиной – тоже очень хороший инструмент навредить будущему правительству Туска.

Во-первых, ПиС и Качинский прекрасно понимают, что время их пребывания у власти подошло к концу. Не редко в своих бедах они обвиняют Украину и нашу, по их словам, неблагодарность. Поэтому, как говорят в Украине, "горит сарай, горы и дом" — уходя, почему бы не навредить своим преемникам, еще больше испортив отношения с Украиной.

Во-вторых, повторимся, пока польская экономика переживает не лучшие времена. А только за три квартала этого года польский экспорт в Украину вырос на треть. Поэтому блокада границы – это выстрел себе же в ногу и ущерб также для польских производителей и перевозчиков.

Кто стоит за блокадой? Когда протест на границе только начинался, ТСН уже писал, что на самом деле за ним стоит очень конкретная политическая сила — партия "Конфедерация". Ей даже прочили коалицию с ПиС, если бы она набрала более 6% на выборах 15 октября. Еще на этапе предвыборной кампании "Конфедерация" выступала за прекращение предоставления помощи Украине, призывая даже остановить украинизацию Польши, а затем активно приобщалась к запрету импорта и транзита украинского зерна.

Формально акцию проводит только в сентябре "Комитет защиты перевозчиков и работодателей в сфере транспорта". Однако за этой блокадой границы, которой пока конца и края не видно, стоят конкретные фамилии, а именно глава люблинской ячейки "Конфедерации" Рафал Меклер, также являющийся владельцем логистической компании. Он поддерживал протесты польских фермеров против импорта украинского зерна и даже требовал от Украины выплатить 100 млрд злотых ($25 млрд) за помощь Польше во время российской войны.

По словам наших водителей, уже несколько недель стоящих в очередях, логистическая компания Меклера занимается международными перевозками. До 24 февраля 2022 г. они в основном фокусировались на рынке Беларуси и России. Однако, по их словам, после начала полномасштабной войны они лишились этих рынков. Однако границу с Беларусью они почему-то не блокируют, обвиняя во всем украинцев.

Во-первых, по словам директора Института мировой политики Евгения Магды, в действиях группы польских перевозчиков большой интерес российских спецслужб. Эксперт не верит в их случайность, ведь они очень рассчитаны по времени и пространству. Чего стоит только в сентябре этого года вышеупомянутого Комитета, который вроде бы официально и стоит за блокадой. Однако и со стороны коалиции Туска, которая вот-вот придет к власти (а официальное назначение Туска премьером ожидается уже в декабре), не слышно заявлений по поводу деблокады границы или солидаризации с Украиной.

"Во-вторых, говорят, что за ними стоит "Конфедерация". Но это не имеет принципиального значения. Здесь нужно взаимодействие украинских и польских спецслужб. Несколько лет назад Польша задерживала причастных к поджогу дома Общества венгерской культуры в Берегово. В-третьих, мы не можем просто так рассчитывать на Туска, потому что у него будут свои проблемы.Если мы считаем, что Туск придет и порядок наведет — это достаточно наивно.Поэтому, в-четвертых, мы должны проводить совместные польско-украинские мероприятия на территории Польши, где бы доказывали, для чего нужно разблокирование границы, потому что таким образом поляки играют на руку России, способствуют расшатыванию ситуации в Украине, портят наши отношения, а также ослабляют и Польшу, которая теряет средства, которые могла бы заработать на перевозках", — прокомментировал ТСН. ua Евгений Магда.

Граница в заложниках: что требуют польские перевозчики

По словам эксперта, выдвигаемые требования не случайно неприемлемы – их невозможно выполнить. Это еще раз подтверждает неслучайность блокады здесь и сейчас. Некоторые украинские депутаты даже заявляли, что польским митингующим очень часто платят по более 4 тыс. грн в день. С польской стороны звучат обвинения, что Киев намеренно ввел электронную систему "єЧерга" для пересечения границы, чтобы наживаться на коррупции.

Какие требования предъявляют польские перевозчики:

возобновить разрешения для украинских водителей для работы в ЕС;

предоставить доступ к украинской системе "Путь";

изъять польские машины из украинской системы "єЧерга", создав новую исключительно для польских перевозчиков;

пропускать пустые польские грузовики вне очереди;

запретить регистрацию в Польше фирм-перевозчиков, финансируемых за пределами ЕС.

Однако самое главное требование — это, конечно, возобновление выдачи разрешений украинским водителям. До полномасштабного российского вторжения у Украины были двусторонние договоры с каждой отдельной страной ЕС на этот счет. После 24 февраля 2022 года Брюссель их расторг, заключив с Киевом договор о грузовых перевозках автотранспортом. В настоящее время он действует до 30 июня 2024 года. По словам замминистра инфраструктуры Украины Сергея Деркача, фактически блокадники добиваются отмены этого договора о грузовых перевозках. Однако Польша не является подписантом соглашения, а Еврокомиссия уже пригрозила Варшаве санкциями за продление блокады и нарушение европейского законодательства.

Однако эксперты сомневаются, что проблема сдвинется с мертвой точки и границу разблокируют, пока не будет сформировано новое правительство Дональда Туска. По словам кандидата политических наук, эксперта-международника Станислава Желиховского, проблема еще и в том, что к блокаде присоединились и фермеры из ассоциации "Обманутое село". Именно они начали акции еще полгода назад, потом переросшие в известный зерновой кризис. Это движение также связано с партией "Конфедерация" и интересами Москвы.

"А в самой "Гражданской коалиции", лидером которой является Туск, есть представители, которые лоббируют интересы фермерства и были среди организаторов протестов фермеров весной этого года. Плюс, коалиционное соглашение также подписала Польская крестьянская партия, для которой это основной ядерный электорат. Поэтому сейчас, когда правительство еще не сформировано, а Туск должен получить вотум доверия от этих голосующих политсил, он не может пойти против них, сказав о деблокаде границы., – сказал ТСН.ua Станислав Желиховский.

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Конечно, к решению проблемы может присоединиться Евросоюз, став своеобразным арбитром между Украиной и Польшей. Ведь рынок автомобильных перевозок для Польши – это около 7% ВВП. Поэтому, как видим, не только экспорт украинского зерна станет проблемой, которую предстоит решать на пути вступления в ЕС. К тому же до вступления Польши в ЕС в 2004 году лидерами на рынке европейских автомобильных перевозок были немцы, французы и итальянцы. Однако границы они почему-то не блокировали, когда поляки стали составлять им конкуренцию.

"В этой блокаде я вижу все же не столько возможно какие-либо экономические или финансовые требования о возвращении к выдаче разрешений или отмене "єЧерзі" для польских перевозчиков. Это просто ширма. Это политические мины со стороны ПиСа (против будущего правительства Туска – ред.)" Но там, когда будет создано правительство Туска, из всех политсил, прошедших в парламент на выборах 15 октября, в оппозицию идут две политсилы — ПиС и Конфедерация., фактически в какой-то степени они могут быть ситуативными союзниками", – добавил Станислав Желиховский.

По данным Федерации работодателей и Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины, за эти три недели блокады прямые потери украинской экономики составили 400 млн. евро, а косвенные — до нескольких миллиардов. И, несмотря на обещания блокадников пропускать гуманитарную помощь и горючее, большинство из них также заблокированы в этой очереди. На днях Россия осуществила самую массированную атаку "Шахедами", преследуя цель повторить прошлогоднюю попытку уничтожить нашу критическую инфраструктуру. Поэтому дефицит горючего в условиях полномасштабной войны с Россией — "лучшее", что своим бездействием может совершить действующее и будущее правительство Польши во время зимы.

Венгрия и Словакия уже не справляются с потоком машин, потому что с заблокированной польской границы все едут туда. Застрявшим в очередях украинским дальнобойщикам уже доставили еду и лекарства. Также Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры начало сбор данных по эвакуации водителей. По словам Сергея Деркача, около 20 дальнобойщиков хотят поехать в Украину на время, пока проблема не решится.