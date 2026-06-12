Блокада Крыма: военный эксперт шокировал тем, что ждет полуострова летом 2026 года

Эксперт рассказал, что может произойти с Крымским мостом в ближайшее время / © ТСН.ua

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В оккупированном россиянами Крыму становится все более неспокойно. Эффективная перерезка военной логистики украинскими беспилотниками уже спровоцировала серьезный бензиновый кризис на полуострове. Украинцы наносят удары по мостам и бензовозам на магистралях, которыми пытаются завезти в Крым горючее. Ситуация для россиян на юге все больше ухудшается.

Говорят, что благодаря эффективной стратегии украинцев по уничтожению вражеского обеспечения российские войска отходят из Кинбурнской косы, и есть все основания говорить о возможной блокаде Крыма.

ТСН.ua выяснял, как могут разворачиваться события на юге дальше, что может случиться с Крымским мостом и почему курортный сезон на южном берегу Крыма может стать самым горячим для россиян, а пешие прогулки наберут большую популярность.

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Война в Украине и летний блэкаут для россиян

По мнению военного эксперта Игоря Романенко, южное направление всегда было одним из приоритетных для Сил обороны Украины.

«Если проанализировать события нашего контрнаступления образца 2023 года, то там была задача войсками перерезать коридор по суше от РФ до Крыма. По ряду причин тогда этого не удалось сделать. И с конца 2023 года российская армия начала свое контрнаступление, которое мы пока не можем остановить. Россияне медленно, но продвигаются вперед, и Путин делает заявления, что доведет дело до конца в Луганской и Донецкой областях, как минимум», — рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко.

По его словам, на южном направлении и не только там сейчас происходят стратегические для нас вещи.

«А происходит там блэкаут, который россияне пытались устроить нам несколько зим подряд. И в частности для Киева этой зимой. Сейчас Силы обороны устраивают для россиян настоящий топливный блэкаут, только летний, так сказать», — отмечает эксперт.

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Дроны с искусственным интеллектом: уникальный украинский опыт

Он отмечает, что после контрнаступления 2023 года был сделан анализ ситуации и правильные выводы. О чем отмечал и главнокомандующий Александр Сырский.

«Мы можем изменить ситуацию в свою пользу только за счет внедрения новых технологий. И нам это удается. Сейчас события на южном направлении как раз и обеспечиваются реальным применением новых технологий, а именно беспилотников со стороны наших Сил обороны. Причем не просто дронов, и не только Hornet, которые, кстати, себя очень хорошо зарекомендовали во время уничтожения российской логистики, а также беспилотников, работающих в связке с искусственным интеллектом», — подчеркивает военный эксперт.

Романенко добавляет, что появление дронов из ИИ это важно и очень принципиально, потому что они могут работать в автономном режиме, а искусственный интеллект выполняет наиболее трудный и сложный конечный этап — наведение на цель.

«Для работы на таких дронах нужны операторы высокого уровня и их нужно учить. За счет искусственного интеллекта выполняется конечный этап задачи по наведению на цель или же они работают в автономном режиме. Кстати, такие системы уникальны, они единственны в мире. Ими определяется приоритет украинского опыта, нарабатываемого в условиях широкомасштабной войны. Да, что-то похожее есть и у россиян, но для западных компаний более интересны мы, потому что вряд ли россияне делятся такой информацией. И это очень раздражает россиян, что у нас есть контакты с мировыми оружейными производителями, в том числе с США. Дроны с искусственным интеллектом хорошо работают по конкретным целям: грузовики, бронемашины, бензовозы», — добавляет военный эксперт.

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По словам Игоря Романенко, такое сотрудничество позволяет совершенствовать дроны и обучать операторов, а также наносить такими беспилотниками удары в Крыму.

«Благодаря этим дронам можно бить по локомотивам, которые везут военные эшелоны в Крым, и по бензовозам на дорогах. Удары наносятся не только по автотрассам, но и по железной дороге тоже. То есть там наше влияние существенно, и транспортный коллапс в Крыму будет только нарастать. Все это благодаря использованию искусственного интеллекта, а также тому, что происходит информационное обеспечение. Вся эта информация у нас есть и мы предоставляем ее использовать нашим союзникам», — говорит военный эксперт.

Технологии против ядерного оружия и «трасса смерти» для окупантов

По мнению Игоря Романенко, сочетание искусственного интеллекта и информационной сферы имеет значительную перспективу.

«Если все это правильно выстроить, то эффективность использования истребителей F-16 значительно повысится, да и вообще для большинства из имеющихся средств. Ведущие ученые военного профиля в мире говорят о том, что сочетания искусственного интеллекта и информационного обеспечения могут с течением времени заменить ядерное оружие по эффективности и отсутствию радиационного загрязнения. И в этом перспектива развития. Именно поэтому наши ученые и производители, продвигая дроны с искусственным интеллектом, находятся на передовых позициях в мире, ведь разрабатывают беспилотники, которые действуют в воздухе, на земле, на море и под водой», — замечает генерал-лейтенант.

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Эксперт рассказывает, что на практике происходит на южном направлении. Прежде всего, он подчеркивает, что в центре внимания не только автомобильные дороги, но и железнодорожные.

«Россияне называют эту дорогу „Новороссия“ — это стратегически важный сухопутный маршрут, соединяющий Ростов-на-Дону, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Симферополь. С Крымским мостом это фактически круг. Этой дорогой обеспечивается логистика российских воинских частей, действующих на юге Украины. На суше она прерывается благодаря работе наших дронов, причем существенно и ее все чаще россияне называют „трассой смерти“, — рассказывает военный эксперт.

К этому он добавляет, что состояние дороги там такое, что россияне почти остановили ее эксплуатацию для гражданских, а военные двигаются по этому участку в ночное время, причем проезд выполняется отдельными единицами техники.

«Противник пытается скрыться от дронов, поэтому активно маскирует свою технику, даже используют маскировку времен Первой мировой войны. Вдоль дороги ставят своих военнослужащих с ружьями, пулеметами и автоматами, чтобы сбивать дроны. Но пока эффективной защиты они не нашли, и влияние от наших беспилотников там очень существенно», — отмечает военный эксперт.

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Удары Middle Strike и выбивание россиян из Кинбурнской косы

Более того, к этому наши военные добавляют не только FPV-дроны с искусственным интеллектом, но и используют Middle Strike — ударные беспилотники, которые могут достигать цели на оперативную глубину 200–250 километров.

«Такие дроны уничтожают вражескую логистику, штабы и РЭБ, в том числе и в Крыму. Уже разбитый Чонгарский мост, снизили эффективность Керченского (Крымского) моста, разбили паромную переправу в Керчи. Россияне не могут перемещать по железной дороге эшелоны с военным грузом и техникой. Ко всему прочему пылают НПЗ, обеспечивающие горючим войска. В целом это медленно, но постепенно продвигает военную крымскую инфраструктуру и российские воинские части на юге к коллапсу», — говорит Игорь Романенко.

Пока официально неподтвержден выход россиян из Кинбурнской косы, но, по мнению военного аналитика, он вполне может стать реальностью.

«Что касается Кинбурнской косы, то известно о нескольких наших попытках бить по находившимся там российским подразделениям. Потому что находясь там, россияне контролируют трафик судов и не дают его осуществлять в нормальном режиме. А если мы их оттуда выбьем, открывается очень важный путь для кораблей. Здесь опять же: по боевому в лоб или за счет высадки десанта не удалось достичь цели, а перерезание логистики и огневое влияние заставляет их отступать. И все это за счет внедрения новых технологий», — отмечает генерал-лейтенант.

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Что ждет Крымский мост и курортный сезон

Что касается Керченского (Крымского) моста, то, по мнению Игоря Романенко, сейчас достаточно держать его под постоянным огневым влиянием, в стадии «постоянный ремонт».

«Чтобы существенно повредить или взорвать Крымский мост, нужно тратить достаточно много усилий и ресурсов, а они нужны для выполнения более приоритетных задач. Крымский мост и после предварительных попаданий не работает на полную мощность. А люди, которые сейчас пытаются уехать из Крыма, перегружают его, что, кстати, создает проблемы для военных, которые пытаются использовать его для перемещения военных грузов. Поэтому, вероятно, стоит повлиять на него для начала, чтобы мост не выполнял полноценно свою функцию и больше находился в ремонте, чем действовал», — говорит военный эксперт.

Он добавляет, что мост можно держать под постоянным влиянием, тогда это создаст еще больший коллапс среди россиян, которые попытаются по нему вернуться в Россию.

«Это изрядно испортит нервы россиянам во время курортного сезона. Хотя на самом деле его проведение уже сейчас под большим вопросом. Конечно, у нас не стоит задачи сорвать им сезон, хотя и не без этого. Потому что трудности с переправой будут морально и психологически давить на „глубинный народ“, а это очень важно. Если этот сезон у них будет, то он будет очень жарким. В советские времена была такая брошюрка-путеводитель „Пешком по Крыму“, думаю, что россиянам пора ее искать в архивах и развивать свое здоровье за счет пеших прогулок», — заключает Игорь Романенко.

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Дата публикации 16:55, 11.06.26 Количество просмотров 27 Бензин в России закончился? Гигантские очереди на АЗС в Крыму и на Кубани

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