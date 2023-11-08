Блокирование границы с Польшей: какая ситуация на пунктах пропуска и что говорят дальнобойщики

В Волынской области заблокировано движение транспорта на пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск". На границе в "живой" очереди более сотни грузовиков, еще тысячи — в электронной.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Анна Махно.

Что происходит на пункте пропуска "Ягодин"

Украинский дальнобойщик из Днепра Олег Тхоренко говорит, что уже должен был бы разгружаться в Польше, однако до сих пор стоит на границе. Все из-за забастовки польских перевозчиков. Которые требуют возвращения разрешений на грузовые перевозки украинцев, доступ к системе "Шлях" и отдельные очереди для грузовиков с номерами ЕС. Из-за забастовки на пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" грузовики заблокированы с обеих сторон - и на въезд, и на выезд. Только гуманитарных и военных грузов это не касается. По ту сторону границы - тоже очереди километровые.

Ситуация на границу

Перед Дорогуском, по информации таможенников, две с половиной сотни фур.

"Очереди будут нарастать, особенно на импорт. Мы видим, что у нас на Ягодин подано примерно тысячу таможенных деклараций на оформление. Это те грузовики, которые где-то в пути", - говорит пресс-секретарь Волынской таможни Валентина Черныш.

В электронной очереди на выезд из Украины тоже не лучше.

"На эту секунду в электронной очереди на пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" зарегистрировано 4512 автомобилей", - говорит главный специалист управления Укртрансбезопасности Волыни Николай Горбай.

Какая ситуация во Львовской области

Тем временем во Львовской области более полутора сотен грузовиков скопились на пункте пропуска "Краковец", на Рава Русской — полсотни грузовиков. Это два из трех пунктов пересечения, заблокированных польскими перевозчиками. Границу перекрыли в сторону Украины, на въезд в Польшу пункт пропуска открыт.

Ситуация на границе

"До нового года, думаю, на метр продвинемся", — говорит водитель Ярослав Стокоз.

"Сейчас оставим машины и поедем домой на маршрутках. Два месяца мы здесь стоять не будем", – добавляет водитель Игорь Ильенко.

Что говорят пограничники

Очередь уменьшится, когда водители начнут перерегистрироваться на другие пункты пропуска.

"На границе с Польшей в общей сложности действует 8 пунктов пропуска. Движение для грузово-транспортных средств затруднено по трем. На других направлениях, где осуществляется возможность пересечения границы для грузовиков, они продолжают функционировать", — говорит спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Польские перевозчики говорят, что блокада продлится до 3 декабря.

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Напомним, на границе Украины на утро среды, 8 ноября, в очередях на пунктах пропуска стоят 35 автомобилей и 48 автобусов.

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