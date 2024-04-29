Блокирование украинских официальных Telegram-ботов: детали о ситуации, что говорят в ГУР и появление вражеских клонов

В Telegram 28 апреля прекратили работать официальные украинские боты для передачи данных Силам обороны – о передвижении врага или боты для координации с движением сопротивления на оккупированных территориях. В ГУР подтвердили, что боты были заблокированы руководством Telegram. В то же время россияне уже создали фейковые боты, копирующие функционал заблокированных.

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Какие боты заблокировал Telegram

Telegram заблокировал следующие официальные украинские боты для информирования Сил обороны:

"єВорог" от Минцифры (@evorog_bot);

официальные боты ГУР и СБУ (Бот Разведки и Stop Russian War);

бот-координатор с юга Украины;

бот ПВО для отслеживания "Шахедов".

Напомним, что боты "єВорог" и Stop Russian War были созданы в 2022 году, чтобы информировать Силы обороны о перемещении российских войск по территории Украины, перемещении вражеской техники, скоплении живой силы и т.д.

Под блокировку также попали боты, посредством которых происходила координация движения сопротивления на юге Украины. В частности, речь идет о боте @Rus_ni_peace_da_bot от телеграм-канала "Николаевский Ванек", куда можно было посылать координаты российских войск; "Гнила Черешня", "Крымский ветер" и других каналов сопротивления, работавших против врага на ТОТ.

Также заблокирован бот Легиона "Свобода России".

В ГУР прокомментировали блокировку ботов в Telegram

"Сегодня руководство платформы Telegram необоснованно заблокировало ряд официальных ботов, которые противодействовали военной агрессии России против Украины, в том числе заблокирован "Главный бот разведки". Это произошло вопреки правилам и заявлениям, которые руководство Telegram публично декларировало", – заявили в ГУР Минобороны Украины.

Там заверили, что, несмотря на блокировку бота, персональные данные украинцев находятся в безопасности.

"Впрочем, предупреждаем, что враг создает боты с похожими названиями. Не присылайте на них никаких персональных данных. Мы уже восстанавливаем работу бота на других платформах", – указали в военной разведке.

Передать информацию в ГУР сейчас можно через:

gur_official@proton.me

Signal: +38 096 945 53 41

WhatsApp: +38 096 945 53 41

Россияне создали клоны украинских ботов

Как сообщили в ГУР, россияне уже создали фейковые боты, копирующие функционал украинских заблокированных. В частности, появились клоны боты "єВорог". Так что пока эта проблема не решена, лучше никуда ничего не передавать через Telegram-боты.

Фейковый бот "єВорог"/Скриншот

Фейковый бот "єВорог"/Скриншот

Telegram не заблокировал более 15 российских ботов

Как сообщил автор телеграмм-канала "Николаевский Ванек", блокировка произошла внезапно, без уведомления. Есть подозрение, что к блокированию могла привести жалоба людям "сверху" со стороны одного из россиян, которого потом обменяли на украинских военных. Он мог заявить, что через бот поступает информация о ситуации на юге Украины.

Автор телеграм-канала указал, что на самом деле весь массив информации поступает не через бот, однако около 1000 сообщений в неделю все же было. Поэтому для безопасности проверенные люди и стабильные информаторы были переведены на альтернативные источники связи, также есть почта.

"Ситуация однобокая, мы нашли более 15 аналогичных российских ботов, которые, конечно, никто не блокировал. Вместо этого украинские боты с "галочкой", которую выдает лично телеграм, были снесены", — отметили в телеграм-канале "Николаевский Ванек".

"Делаем выводы, будем реагировать соответственно. Никаких объяснений не ждем, все и так понятно. Самое главное – поток информации лично у нас как шел, так и будет идти. Альтернативу бота сделаем для удобства определенной категории людей", – добавили там.

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Что говорит Дуров о блокировке Telegram-ботов

Отметим, 24 апреля основатель Telegram Павел Дуров написал, что платформа блокирует "учетные записи и ботов, собирающих координаты для целевых ударов или публикующих личную информацию с призывами к насилию".

"Мы не хотим, чтобы Telegram был инструментом для насилия – поэтому, пожалуйста, сообщайте нам о таких каналах/ботах, если вы их видите", – указал Дуров.

Павел Дуров / Фото: vk.com/durov

В Верховной Раде отреагировали на блокировку ботов

Глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин на своей странице в Facebook прокомментировал блокировку чат-ботов правительственных организаций. Нардеп убежден, что это не связано с критикой в адрес Telegram со стороны украинских властей.

"Украинским властям, в том числе и через привлечение платформы Apple, удалось найти решение о блокировании российской пропаганды в Telegram. Конечно, это не понравилось ФСБ и они нагнули Дурова заблокировать то, что связано с Украиной", – высказал мнение Юрчишин.

Официальные украинские боты уже возобновили работу

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщил утром 29 апреля, что официальные украинские боты, помогающие в борьбе с российской агрессией, возобновили работу. Речь идет о ботах ГУР, СБУ и о боте Минцифры "єВорог".

"Помните: враг может создавать псевдоботы и боты-двойники, через которые может распространять дезинформацию или собирать ваши данные. Чтобы этому помешать, используйте инструмент для проверки чат-ботов: dovidka.info/botcheker", — отметили в Центре стратегических коммуникаций.

Напомним, в марте Юрчишин сообщил, что в случае признания Telegram непрозрачной сетью, представителям госорганов и органов местных властей в Украине могут запретить иметь аккаунты в мессенджере.

А в СБУ в начале апреля сообщили, что в Украине уже заблокированы некоторые Telegram-каналы, являющиеся опасными источниками информации, еще некоторые какналы могут быть заблокированы вскоре.

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