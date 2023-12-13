Блокирование границы с Польшей: какая ситуация в пунктах пропуска и что с пассажиропотоком

В среднем в сутки границу пересекают около 70 тысяч человек в обоих направлениях, нет очередей ни на выезд, ни на въезд.

Польско-украинская граница на сегодня остается заблокированной по трем направлениям.

Об этом в комментарии для ТСН.ua сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

"Продолжается блокирование трех направлений. Это пункты пропуска "Рава-Русская – Хребенное", "Краковец – Корчевая", "Шегини – Медика". По состоянию на сегодняшнее утро по информации, которую мы имели от польских коллег, в сторону Украины по этим трем направлениям находились почти 2600 грузовых средств, больше всего – напротив пункта пропуска "Шегини". Конечно, движение идет, но оно в разы меньше, чем до блокирования", – сообщил нам Демченко.

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По словам спикера Госпогранслужбы, с 11 декабря было разблокировано направление пункта пропуска "Ягодин".

"Сейчас мы отмечаем увеличение количества грузовиков, которые пересекают это направление. При блокировании за сутки фактически проходило где-то всего 120-150 грузовиков в оба направления. До блокирования это направление было очень активным – 1200-1300 за сутки. Эти показатели еще не достигли, но, конечно, они в разы больше, чем были во время блокады. По состоянию на утро в очереди в сторону Украины в этом направлении находились около 700 грузовых транспортных средств", – уточнил Демченко.

На вопрос о пассажиропотоке Андрей Демченко нам ответил, что сейчас он не очень высокий в отличие от дней перед новогодними праздниками или выходными.

"В среднем за сутки границу пересекают около 70 тысяч человек в обоих направлениях. Мы не замечаем очередей ни на выезд, ни на въезд. Пассажиропоток в определенной степени может увеличиваться перед выходными. Каждые три часа на странице "Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины – Западная граница" подается информация о состоянии загруженности всех пунктов пропуска на западной границе", – сообщили в Госпогранслужбе.

Напомним, 11 декабря на границе Польши и Украины разблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск". Блокирование этого крупнейшего грузового пункта пропуска длилось более месяца.

Впрочем, по состоянию на утро 13 декабря в очереди еще есть автомобили. Польская сторона прогнозирует, что все грузовики из очереди в украинскую сторону пропустят примерно через 30 часов.