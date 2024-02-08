Блокпостов в Киеве станет больше: раздача повесток или новая угроза от россиян

ТСН.ua разбирался, зачем увеличивают количество блокпостов в Киеве и куда делась вражеская ДРГ, которую так активно искали.

Вражеская ДРГ в Киеве, дополнительные блокпосты и новое наступление на столицу – общество не успевает прийти в себя от громких сообщений, которые распространяются по Сети. Масла в огонь подливают громкие заявления военных и экспертов по поводу повторного наступления агрессора на столицу Украины.

Действительно ли оккупанты пойдут на Киев, зачем увеличивают количество блокпостов и куда делась вражеская ДРГ, которую так активно искали, говорится в эксклюзиве Виктории Панченко TSN.UA.

Вражеская ДРГ в Киеве?

На днях в Оболонском районном ТЦК и СП в Киеве сообщили, что в районе "ищут ДРГ" и установили новые блокпосты. Паники не было, но люди начали нервничать. Ситуация с увеличением количества блокпостов становилась все более критичной, потому что пошли слухи, что на этих блокпостах начали раздавать повестки мужчинам призывного возраста.

А вот сообщение о вражеской ДРГ исчезло с официальных страниц ТЦК. Оказалось, что ни ДРГ, ни выдача повесток здесь ни при чем – это была только тренировка. Об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

"Эти тренировки предусматривают развертывание временных блокпостов, установку ограничительных знаков, элементов инженерных заграждений. По условиям учений происходит отработка проверки транспорта, документов, определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия", – рассказал Попко.

Также было отмечено, что главной задачей учений стало усовершенствование системы управления, организации, эффективного взаимодействия для обеспечения общественной безопасности. Кроме того, Попко сообщил, что такие тренировки будут проходить и дальше.

Учения в Киеве

Напомним, что в конце декабря 2023 г. в Киеве уже устанавливали блокпосты в рамках учений. Об этом сообщалось в Киевской городской военной администрации.

Усиление мобилизации

При этом в соцсетях киевляне писали о том, что получали повестки при проверке на блокпостах. Это и неудивительно, ведь такая "нежная" мобилизация продолжается уже давно.

Оккупанты снова пойдут на Киев?

Дополнительные блокпосты и мероприятия, хоть и учебные, по выявлению и перехвату вражеских ДРГ все же немного пугают общество. А тут еще громкое заявление генерал-майора ВСУ Дмитрия Марченко о повторном наступлении на столицу. И становится уже совсем неловко. Неоднократно мы слышали от военных, что этого не будет, россияне не решатся снова пойти на Киев, у них нет достаточно ресурсов, это маловероятно. Но разговоры по захвату столицы Украины периодически появляются.

"Я предполагаю все. Для этого у них есть и силы, и средства, и количество. При этом для них потерять 30-40 тыс. человек – не проблема. Это для нас большая проблема. А для них это не проблема. Поэтому они же не считают людей. Им нужна какая-то победа: хотя бы маленькая. Они остановились, они потеряли много территории. И я скажу, что сейчас не нужно расслабляться, потому что они отошли не просто так назад. Просто так никто не отходит во время войны. Отошли для того, чтобы переоценить обстановку, сделать какие-то выводы, перегруппировать войска – и снова зайти. Поэтому мы должны сделать все, чтобы к этому подготовиться", – считает Марченко.

"Они могут пойти ва-банк, но это будет еще хуже для них результат, чем в 2022-м", — так комментирует вероятное наступление на Киев Александр Коваленко, военно-политический обозреватель проекта "Информационное сопротивление".

Эксперт отмечает, что для повторного наступления агрессору требуется гораздо большее количество человеческого ресурса и техники. И здесь у агрессора большие проблемы, потому что мобилизуют совсем "зеленых" в военном деле, а ВПК России не справляется с поставленной задачей быстро наращивать производство необходимой военной техники.

Александр Коваленко резюмирует, что угроза наступления на столицу Украины остается, но захват и даже прорыв – это нечто из области фантастики.

Киев готов к обороне

Это подтверждает еще один военный обозреватель Василий Пехньо. Он уверяет, что украинские военные готовы дать отпор врагу. Ведь ВСУ строят три линии обороны на севере нашей страны, которые не дадут захватническим планам врага сбыться. Об этом он рассказал нашим коллегам из "Сниданку с 1+1".

"Линия обороны состоит из колючей проволоки, далее следуют пирамиды из бетона и противотанковые рвы, третий уровень – бетонные долговременные оборонные точки. Главное преимущество трехуровневой линии обороны состоит в том, что она позволяет удержать не только занятые позиции, но и продвигаться вперед нашим защитникам. Такие защитные укрепления уже показали свою эффективность на самых горячих направлениях. Северную линию обороны планируют растянуть на тысячу километров", – отметил он.

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Блокпостов в Киеве станет ЕЩЕ БОЛЬШЕ! Повестки или новая угроза от россиян?