Блокпосты и военные учения в Киеве: к чему готовятся в столице и есть ли угроза повторного наступления

В КГВА прокомментировали проведение учений в одном из районов столицы.

С понедельника, 26 февраля, в Дарницком районе столицы начались военные учения с участием подразделений группировки сил и средств обороны Киева. В Дарницкой РГА информируют, что они продлятся три дня.

Что известно о блокпостах в Киеве

"В ходе тренировок состоятся практические действия с привлечением личного состава, штатной военной техники и вооружения. Цель учений: наращивание боевых возможностей при подготовке и ведении оборонительной операции", - информируют в Дарницкой РГА.

Там добавляют, что снимать и обнародовать видео- и фотоматериалы передвижения военных и техники строго запрещено.

Напомним, что ранее подобные учения проходили в Оболонском районе столицы, а сейчас их проводят на левом берегу столицы.

Для обнаружения ДРГ в Киеве установили блокпосты/Фото: Оболонский районный РТЦК и СП в г. Киеве

Временные блокпосты – это военные учения

В КГВА сайту ТСН.ua рассказали, что учения, которые начались в Дарницком районе ничем не отличаются от тех, что ранее проходили в Киеве и в Киевской области на разных локациях.

"Такие учения проводятся системно на всей территории Киева. Новых методов, целей и задач у них нет. Эти тренировки предусматривают развертывание временных блокпостов, установление ограничительных знаков, элементов инженерных заграждений. По условиям учений происходит отработка проверки транспорта, документов, определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия. Главная задача учений - совершенствование системы управления, организации, эффективного взаимодействия для обеспечения общественной безопасности (в случае обострения ситуации) и определенные меры по защите гражданского населения", - сообщили сайту ТСН.ua в КГВА.

Там добавляют, что подобные учения нужны, чтобы еще лучше подготовиться к выполнению важной задачи - защиты Киева и его жителей от потенциальных угроз.

Ранее ТСН.ua сообщал, что блокпостов в Киеве станет больше.

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