Блокпосты в Киеве и области: мобилизация, повестки или просто контроль – что происходит

Все, что известно о проверках на блокпостах в столице и Киевской области, собрал ТСН.ua.

Мужчинам документы нужно всегда держать при себе – в областном ТЦК Киевщины заявили об усиленной проверке на блокпостах. Обо всех подробностях говорится в эксклюзиве Виктории Гнатюк ТСН.ua.

Что известно о блокпостах в столице?

О том, что в столице и области появились новые блокпосты, стало известно еще в конце декабря 2023 года. В военной администрации уверяли – это учение для защитников и, в частности, контрдиверсионные и меры безопасности.

Где проходят проверки?

Впоследствии стало известно, что полицейские будут проверять людей не только на блокпостах, но и во всех общественных местах.

Конечно, такие нововведения наделали шум в Сети. Люди были уверены: новые блокпосты наставили, чтобы вручать мужчинам еще больше повесток. И здесь есть доля правды.

На днях в комментарии "Украинской правде" в Киевском областном военкомате заявили, что комендатуре и полиции Киевской области поставили задачу "искать лиц, нарушающих законодательство о мобилизации", на блокпостах.

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Что подразумевается? Вас останавливают на блокпосту и просят предоставить документы, затем проверяют в электронной базе "Обериг" и если выясняется, что мужчина нарушил правила мобилизации — могут вручить повестку.

В ТЦК подчеркивают, что закон соблюдают и активно сотрудничают с правоохранителями.

Сколько это будет продолжаться?

В то же время Киевский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки в ответе на запрос "Украинской правды" сообщил, что не осуществлял "мер массового оповещения и вручения повесток" на блокпостах с 26 до 28 декабря и не получал "отдельных распоряжений по усилению мобилизационных мероприятий с 28 декабря по 6 января на временных дополнительных блокпостах Киева".

Напомним, что ранее власти анонсировали, что такие усиленные проверки будут действовать с 28 декабря 2023 года по 6 января 2024-го. Однако из ответов терцентров пока неясно, будут ли меры по поиску нарушителей законодательства о мобилизации на блокпостах продолжаться только в указанный период.

Еще одна причина развертывания блокпостов

Но как ни крути, война продолжается. Верховная Рада Украины до сих пор не может поладить с людьми и найти компромисс в новом законопроекте о мобилизации. Впрочем, развертывание таких блокпостов, говорят во власти, – один из способов повысить обороноспособность столицы, ведь чего ждать дальше от врага – неизвестно.

О том, что готовиться нужно каждому украинцу, говорят и сами военные. Они отмечают: лучше эти знания не понадобятся, чем их не хватит.

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Новые блокпосты в Киеве и области! Мобилизация, повестки или просто контроль: что происходит?