Блокпосты в Киеве и области: с какой угрозой связаны и будут ли там выдавать повестки

Жданов объяснил зачем в Киевской области проводят контрдиверсионные мероприятия и есть ли новая угроза из Беларуси.

В Киевской области до 6 января будут усилены контрдиверсионные мероприятия и меры безопасности. Сообщения о том, что на территории области появятся дополнительные блокпосты, а проверке будут подлежать места скопления людей: торговые центры, супермаркеты, вокзалы, больницы, – очень насторожили многих граждан.

Людей просят с пониманием относиться к мерам безопасности и возможной остановке транспорта на блокпостах, а также информировать правоохранителей о случаях фото и видеофиксации объектов оборонной или критической инфраструктуры.

Стоит отметить, что в Киеве такие мероприятия не проводятся – они касаются только области. Хотя в столице тоже появились временные блокпосты на период проведения учений.

Эксперт: предотвращение возможных терактов и провокации

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По мнению военного эксперта Олега Жданова, такие меры в Киевской области – это предотвращение возможных терактов и провокаций со стороны врага.

"В условиях войны – это абсолютно оправданные мероприятия, которые необходимо проводить. К тому же приближаются новогодние праздники, а соответственно – будет большое скопление людей, как бы им это ни разъясняла власть, граждане будут идти к елкам, посещать ТРЦ, рестораны, ходить на концерты. Поэтому такие мероприятия целесообразны, поскольку будут проводиться совместно с военными, полицией, Национальной гвардией и СБУ. Силовики будут проводить проверку документов и транспорта на предмет безопасности", — отмечает Олег Жданов.

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Эксперт отрицает, что предпринимаемые на Киевщине меры могут быть связаны с угрозой повторного нападения россиян со стороны Республики Беларусь.

"Из Беларуси нечем на нас нападать, там нет достаточного количества группировок войск, которые были бы способны сегодня выполнить такие действия. Если говорить о нападении на Киев, то это должна быть стратегическая операция, потому что глубина вторжения от границы должна быть больше 200 километров. Сегодня это просто невозможно, с учетом тех мероприятий, которые уже проведены и проводятся по усилению границы в инженерном отношении, как оборонного рубежа, поэтому такие меры и называют контрдиверсионными действиями. Это предотвращение проникновения на нашу территорию разведывательных или диверсионных групп противника или выявление проявлений деятельности агентуры на нашей территории. Вот основные цели этих мероприятий", - отмечает Олег Жданов..

Повестки на блокпостах вполне возможны

Также граждане начали нервничать, что блокпосты, которые появятся на территории области, станут местом, где им могут выдавать повестки работники ТЦК и СП. По мнению Олега Жданова, блокпосты могут использоваться для усиления мобилизационных мер.

"Законом это не запрещено. Улица, где находится блокпост – это общественное место. И если на этих блокпостах будут присутствовать сотрудники ТЦК и СП, то они абсолютно спокойно могут выдавать гражданам повестки. С точки зрения закона – нет никаких нарушений, все абсолютно законно. А вот будут ли эту возможность использовать сотрудники бывших военкоматов, или нет – сказать трудно. Сейчас вокруг этой темы очень много противоречивой информации. Одни говорят, что на блокпостах выдают повестки, а другие это опровергают. Здесь я могу сказать одно – имеют право", – отмечает Олег Жданов.

Что говорят в полиции

В полиции Киевской области сайту ТСН.ua рассказали, что на заседании оперативного штаба Совета обороны принято решение об усилении мер безопасности в общественных местах области в период новогодних праздников. Это касается торговых центров, супермаркетов, вокзалов, медицинских заведений.

Там добавляют, что согласно решению руководителя Координационной группы Антитеррористического центра при ГУ СБУ в Киеве и Киевской области, в период с 28 декабря по 6 января на территории области проводятся мероприятия антитеррористического контрдиверсионного обеспечения.

"Указанные мероприятия проводятся координационными группами АТЦ при региональных органах СБУ во взаимодействии с соответствующим военным командованием (местными военными администрациями) с привлечением сил и средств ВСУ, других составляющих сектора безопасности и обороны Украины (СБУ, ГОСТ, НПУ, НГУ, ГНСУ, ГСЧС, ВСП, ТЦК и СП). Гражданам следует иметь при себе документы, удостоверяющие их личность", — объясняют в полиции Киевской области.

Блокпосты и пешие патрули

В полиции добавляют, что целью мероприятий является выявление лиц, действующих в интересах противника, так называемых вербовщиков, корректировщиков, наблюдателей, лиц, которые вынашивают намерение совершить террористические акты или диверсии, а также признаков, указывающих на подготовку к совершению диверсии или террористического акта.

"Проведение указанных мероприятий – это комплекс режимно-ограничительных, оперативно-розыскных, фильтрационных, профилактических мероприятий и предусматривает определение местоположений стационарных и мобильных блокпостов, наблюдательных постов и пеших патрулей, с привлечением к выполнению задач на них указанных выше составляющих сил обороны", — объясняют сайту ТСН.ua в пресс-службе полиции Киевской области.

Напомним, ранее комендант Киевской области подполковника Руслана Олейник рассказал, будут ли массово раздавать повестки на блокпостах.

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