Блокпосты в Киевской области не исчезли: чем занимаются почти 900 человек и ловят ли уклонистов

Меры безопасности в Киевской области продолжили, а на блокпостах проверили почти 74 тысячи человек.

В Киевской области истек срок проведения контрдиверсионных и мер безопасности, которые длились с 28 декабря по 6 января. В этот период на территории области установили блокпосты, где военные вместе с правоохранителями проверяли подозрительный транспорт и документы у граждан.

Указанный срок проведения контрдиверсионных мероприятий истек, а блокпосты остаются на своих местах, что вызывает множество вопросов у местных жителей.

Поэтому сайт ТСН.ua поинтересовался у подполковника Руслана Олейника, коменданта Киевской области, каковы результаты мероприятий, сколько удалось выявить нарушителей и как надолго останутся блокпосты, которые установили на время проведения мероприятий.

– Расскажите, насколько масштабными были меры безопасности на Киевщине?

– К контрдиверсионным мерам на территории Киевской области, которые продолжались с 28 декабря по 6 января было дополнительно привлечено почти 900 человек. Это сотрудники ГУ НП, ГУ СБУ Киевской области, военнослужащие Комендатуры Киевской области, а также военные 114 ОБр ТрО. Было сформировано 139 нарядов, дежуривших на стационарных и мобильных блокпостах. Также работало 40 поисковиковых групп.

Напомню, что цель этих мер – выявление и предотвращение передвижения диверсионно-разведывательных групп, экстремистов, террористов, объявленных в розыск лиц, контрабандной перевозки оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

– Сколько за это время удалось проверить транспорта и граждан?

– В результате проведения мероприятий личным составом привлеченных подразделений проверено – почти 74 тысячи человек, а транспортных средств – более 27 тысяч. Это большое количество. Кроме того, выявлено и задокументировано 39 уголовных правонарушений. Среди них: незаконное обращение оружия, незаконное обращение наркотиков; предоставление неправомерной выгоды полицейскому; подделка документов; нарушение требований радиационной безопасности; незаконная добыча природных ресурсов.

В Киевской области проверили почти 74 тысячи человек / Фото: ТСН

– Немало. Мероприятия проводились именно в новогодние праздники. Так что наверняка были и нетрезвые водители?

– Да, было составлено 3,4 тысяч административных материалов, из которых управление транспортными средствами в состоянии опьянения – более 180. Были случаи, когда нетрезвые водители даже пытались дать взятку на блокпостах правоохранителям. Это, конечно, не прошло и лица привлечены к ответственности.

– Появление блокпостов в Киевской области насторожили жителей по поводу вручения на них повесток. Расскажите действительно ли сотрудники ТЦК и СП обнаруживали лиц, уклоняющихся от мобилизации и раздавали им повестки?

– Что касается работы сотрудников ТЦК, могу сказать, что у них есть свое руководство, определяющее им цели и задачи. Но все же хочу отметить, что в рамках мероприятий безопасности обнаружили определенное количество лиц, действительно уклонявшихся от мобилизации. Далее с ними будут работать специалисты ТЦК и СП.

– Многих интересует, что указанная дата проведения мероприятий уже прошла, а блокпосты продолжают работать. С чем это связано?

– Проводимые мероприятия показали очень хороший результат и эффективность, о чем свидетельствует приведенная выше статистика. Работа блокпостов привычное явление в военное время и они продолжают выполнять задачи по обеспечению безопасности.

Блокпосты в Киевской области продолжат работать / Фото: Киевская городская военная администрация.

– Сколько блокпосты теоретически будут действовать? Планируется ли увеличить их количество?

– Что касается увеличения количества блокпостов, то таких приказов или распоряжений не было. Напротив, сейчас проводится инспекция блокпостов и анализ их эффективности в отдельных направлениях.

В общем, сотрудники и военнослужащие, которые вовлечены в работу на блокпостах, будут выполнять свои функции, как и делали это в предыдущие недели — выявлять подозрительных лиц и транспортные средства, заботиться о безопасности жителей Киевщины.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал, будет ли массовая раздача повесток на блокпостах: объяснение коменданта Киевской области.

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