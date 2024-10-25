"Блокпосты, внезапные проверки ТЦК": эксперты назвали сценарии ближайшей мобилизации

Меры мобилизации в течение последнего года в Украине неоднократно изменялись — к существующим методам добавлялись другие и, не исключено, что впоследствии процесс оповещения снова обновится.

Каким он может быть в ближайшем будущем – об этом в комментарии для ТСН.ua рассказали военные эксперты Владислав Селезнев и Петр Черник.



"По словам одного из нардепов, количество граждан, подпадающих под мобилизацию, за последний месяц сократилось. Были названы две цифры в сравнении с прошлыми месяцами. То есть происходит уменьшение количества мобилизованных и это приводит к активизации деятельности ТЦК. Которые, как известно, проводят вместе с представителями Нацполиции меры оповещения, проверки документов. К каким мерам будут прибегать еще — думаю, что этот процесс будет продолжаться примерно на этом уровне", — предполагает Селезнев.



По его словам, слишком большое увеличение объемов мобилизации может повлиять на то, что учебные центры могут не справиться с размещением призывников.

Будут ли заходить в жилье и оттуда принудительно доставлять в ТЦК



В последнее время в соцсетях пользователи из разных регионов время от времени интересуются, имеют ли право представители ТЦК заходить в частное жилье без согласия владельца и проводить в доме или квартире оповещение.



"Украинским законодательством определено, при каких условиях в частности представители правоохранительных органов имеют право заходить в частное жилье. Я думаю, что в этом серьезных сдвигов не будет, — говорит Селезнев. Будет работать та же схема: блокпопосты, проверка документов, внезапные проверкив различных местах. В соответствии с законодательством, нет четко определенных мест, где может проводиться оповещение. Но для проникновения в жилье должны быть соответствующие основания, санкции судов. Я не думаю, что какой-либо хаос будет происходить в этом вопросе".



К этому Селезнев добавляет: "Приблизительное количество мобилизационного потенциала нашей страны в соответствии с открытыми источниками — это около 5 миллионов граждан. Мы должны понимать, что призвать полмиллиона граждан, каждого десятого, применяя методы оповещения, реально, но вместимость наших учебных центров не позволяет пропускать такое количество мобилизованных. То есть их негде физически размещать и готовить. Во-вторых: а есть ли для такого числа мобилизованных техника, вооружение, униформа? Конечно, нет. Но определенная динамика, возможно, будет иметь место".

Предлагает мобилизовывать с 23 лет

Военный эксперт Петр Черник в комментарии для ТСН.ua о возможных новых шагах государства в вопросе мобилизации сказал следующее: "Проблема болезненна. Мобилизация должна быть и вариантов нет. Это первое. Второе: ни одна большая мировая война не обошлась без мобилизации. Ни одна. Подчеркиваю. Особенно 20 века. Например, американцы жестко мобилизовали свое население для войны во Вьетнаме. Момент второй: никто, кроме нас войны не выигрывает. Война сжирает человеческие жизни. Где их брать как не за счет мобилизации? Я ярый сторонник широкой мобилизации. Считаю, что мобилизационный возраст нужно снижать до 23 лет. Почему я так твердо стою на своей позиции — если мы эту войну проигрываем, то нам устроят геноцид. Вот и все. Выбора нет".

45 вместо 30 дней! Мобилизованных теперь будут готовить дольше!

Ранее сообщалось о том, что обновить данные в ТЦК оказалось недостаточным.

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