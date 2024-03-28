Боец 3 штурмовой рассказал о полетах в окруженный Мариуполь и секретную операцию: "Апокалипсис"

Военный говорит, что в оккупированном Мариуполе он видел ад.

Боец 3 штурмовой бригады "Барсик" рассказал о полетах в окруженный Мариуполь. Он отметил, что тогда командиры искали добровольцев, чтобы осуществить эту миссию.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.

"Барсик" отметил, что было много добровольцев, чтобы улететь в окруженный Мариуполь. Военный добавил, что тогда некоторые защитники Украины верили, что город удастся деблокировать и спасти его защитников.

"Еще сначала планировалась наземная операция. А потом нас снова собрали и сказали, что наземная не получится. Будет еще больше безумная и авантюрная операция. Нам сказали, что назад нас могут не забрать. Нам сказали, что едут только "азовцы" и опытные военные. Мы загрузить боекомплект и улетели", — вспоминает защитник Украины.

Он рассказал, что полет был спокоен, в Мариуполе они слышали запах жженого. В городе он выполнял боевые задания.

"В городе ни одного дома, трупы животных и людей. Апокалипсис", — говорит "Барсик".

В Мариуполе воин получил осколочное ранение. Он отметил, что раненых эвакуировали 5 вертолетов, один из которых оккупанты подбили.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ЭТО БЫЛА МЯСОРУБКА! Против 3 ОШБр стояло 7 бригад противника! Интервью с "Барсиком".

Напомним, в Харькове россияне сбросили бомбы на дома, в Николаеве, Запорожье и Херсоне — взрывы.

Читайте также: