Боец "Азова" откровенно рассказал о состоянии украинских военных на передовой и озвучил большую проблему

Военный говорит, что украинские защитники очень устали, в то время как у россиян есть регулярные ротации.

21-летний пехотинец и сержант "Азова" на позывной "Джеб" рассказал, что военные устали от постоянного пребывания на линии фронта.

Об этом он сказал в интервью TSN.ua.

"Год в Серебрянском лесничестве. И через год ребята очень устали морально. Они морально не вывозят. Человек может прийти, а у него полная апатия. Он устал не физически, а морально. На передовой тяжело спать, потому что там постоянно что-то стучит. Ты не высыпаешься, постоянно пьешь энергетики. Когда кто ранен и эвакуация, ты потом еще сидишь всю ротацию, чтобы узнать, что с этим человеком", — сказал он.

Он отметил, что у россиян ротации проходят постоянно.

"Они полностью готовы воевать, а ты сидишь уже неделю на позиции", – говорит он.

"Джеб" подчеркнул, что у украинской армии большая проблема с ротациями.

Также "Джеб" рассказал, почему россиянам удалось продвинуться на фронте.

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