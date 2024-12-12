Боец "Азова" высказался о мобилизации и гражданских мужчинах: "Такие солдаты не нужны"

21-летний пехотинец и сержант "Азова" на позывной "Джеб" раскритиковал мобилизацию и уклонистов.

Об этом он сказал в интервью TSN.ua.

"Честно говоря, таким методом, который это делается у нас, то такие солдаты просто не нужны. Вопрос - какой толк из бойцов, которые бросят позицию, которые могут со злобы еще в спину выстрелить, сдаться и перейти к россиянам. Может где-то в тылу машины заправлять", - сказал воин.

"Джеб"

"Джеб" также подверг критике украинцев, которые не хотят защищать свою страну.

"Сейчас такие мужчины, что ты на них смотришь и никакого уважения не чувствуешь. А потому я не знаю, как их мотивировать. Вот смотришь на мужчину – 40 лет и он должен что-то понимать, а он такой – "я не могу, я не хочу", — сказал боец.

Также "Джеб" рассказал, почему россиянам удалось продвинуться на фронте.

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