Боец "Киянин" объяснил необходимость мобилизации: "Нельзя ехать на одних и тех же"

Защитник отметил необходимость создания военных резервов, чтобы можно было на фронте одних бойцов заменять другими.

Мобилизацию в Украине нужно проводить, чтобы на фронте происходила ротация военных, которые устают в напряженных боях и нуждаются в отдыхе.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал боец отдельного пехотного 204 батальона терробороны с позывным "Киянин".

"Мобилизация нужна по одной простой причине. Подразделения, которые постоянно на "нулях", на "передке", нуждаются в элементарном отдыхе. Очень большая физическая нагрузка в тех напряженных, безумных боях, которые идут. Люди элементарно устают", — пояснил защитник.

"Мы должны в резерве постоянно иметь бригады для замены, ротации одних на других. Это нужно иметь на постоянной основе, чтобы люди отдыхали. Так же нельзя — ехать на одних и тех же", — добавил "Киянин".

Напомним, что в Украине идет мобилизация в рамках действия военного положения. Военные комиссары продолжают вручать повестки для создания резерва, пояснил заместитель начальника первого отдела Бориспольского РТЦК и СП Александр Бузницкий. Он подчеркнул, что поэтому военнообязанные должны немедленно прибыть в центры комплектования для уточнения своих данных.

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