Боец, который на двух первых дежурствах сбил по ракете над Киевщиной, рассказал о своей "малышке" и охоте на цели

Две сбитые ракеты за 20 дней — таков результат зенитчика нацгвардейца с позывным "Покемон", который защищает небо Киевщины. Российские железки оба раза поразил советским переносным зенитным комплексом "Игла". Одно из попаданий даже удалось запечатлеть побратимам героя, говорится в ТСН.

Зенитник-снайпер – такой военно-учетной специальности юридически не существует, но фактически в украинской армии есть такие специалисты. Один из них – 20-летний боец "Покемон".

Свою первую ракету Покемон сбил 9 мая. "Первый боевой выстрел и удачный", — говорит он.

С удачным посвящением в зенитчики сразу поздравили собратья, по-зенитному. "Поразил цель, потом фотография с этой же использованной трубой и легонько ему этой трубой по **пе, освящается у полноценного бойца", — рассказывают собратья о традициях.

Следующий пуск был 29 мая, когда враг еще раз массированно обстрелял Киевщину, и снова точно в цель. “Обнаружил акустически, визуально увидел, сделал накол, но немного тяжело было захватить ее, потому что было темно, но удачно. Вторая была Х-101”, – рассказывает боец.

Одна из тех крылатых ракет на инфографике от командования воздушных сил — принадлежит именно "Покемону". "Когда я совершил пуск, моя ракета пошла за враждебной, в небе были вспышка и звук, поэтому я сразу понял, что я удачно", — говорит боец.

У нацгвардейца сейчас, как говорится, результативность 100 процентов, потому что два пуска — две пораженные цели. А еще он вышел вперед в соревновании с побратимом, кто собьет больше. "У него был сначала один выстрел, потом мы сравняли, у нас один-один, а теперь уже я сделал второй выстрел удачно и теперь счет два один в мою пользу", — смеется "Покемон".

Своей пожилой "Игле" после первого выстрела парень дал имя. "Малышка, я ее называю своей малышкой. Она в 81-ого года, а я в 2002 года”, — добавляет боец.

Из-за чрезвычайной ракетной активности врага свою малышку "Покемона" приходится устраивать на плече чуть ли не каждого дежурства. "Летят ли ракеты или "Шахеды", мы уже знаем как действовать и переводимся в готовность один, нас координируют с какого направления и за обнаружение мои подчиненные их уничтожают", — рассказывает командир сводных расчетов воздушной обороны бригады "Буревой" НГУ Игорь Рыбий.

Бойцы готовы работать и дальше ради покоя украинцев. “Сколько удастся, столько и собью - чем больше, тем лучше. Украинцы могут спать спокойно”, – убеждает боец.

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