Боец пообещал Богу посвятить ему жизнь, если спасет от танков: теперь строит храм на Днепропетровщине

Роман Братковский с Днепропетровщины с 14-го года на фронте, прошел путь от солдата к военному капеллану и уже в тылу стал священником, к которому за поддержкой идут украинские защитники. Сейчас на Днепропетровщине возводит храм, двери которого, прежде всего, открыты для искалеченных войной бойцов и семей погибших, говорится в ТСН.

На подъезде к селу Преображенка с горы хорошо виден новый храм, купол уже сияет золотом. В отличие от большинства здешних церквей, храм – греко-католический. В начале, рассказывает его основатель и будущий настоятель, местные люди очень осторожно относились к нему. “В 17 году, когда мы приехали, было три человека, которые пришли к нам посмотреть, кто мы такие, что мы от них хотим. Люди из этого села пришли и сказали, а зачем вы сюда приехали, а здесь греков нет, а вы для греков сделали церковь”, — вспоминает священник.

Путь в этот храм для Романа Братковского был нелегок. После площади пошел в АТО, несколько раз был там в шаге от смерти. “Взяли в окружение и просто нас накрывала артиллерия, танки, пехота, снайперы. Говорю, Боже, если ты меня вытащишь из этого ада, меня и этих 20 солдат, я буду служить тебе. Танки разбили 5 блокпостов, где мы стояли и уже ехали на нас и просто остановились, развернулись и уехали в место дислокации”, — рассказывает Роман.

Военную службу он тогда не бросил, однако и свое обещание сдержал. "Можно сказать, что в 14 году я был первым капелланом в нашем войске, где я считался как мобилизованный, но еще я был как священник", — говорит мужчина.

Но за помощью к нему бойцы шли не только как к священнику, но и к человеку, который прошел тот же путь, может выслушать и дать совет. “Меня они спрашивают, а ты там был, да, я там был, я начинаю рассказывать. Все, вот открытая дверь, они понимают, что я понимаю. Тогда мы пробуем, разговор, молитва, сотрудничество и шаг за шагом они из этого выходят”, — убеждает священник.

Жители села уже привыкли к новому священнику, и теперь на службах полно народа. Пока собираются на цокольном этаже. Закончить убранства мастера обещают до августа этого года. Торопятся, потому что верят, что в этом году в Украину придет победа.

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