Боец РДК "Ивар", который сбежал из РФ: "Защита" русскоязычных — это х**ня! Путин убивает всех"

Боец "Русского добровольческого корпуса" (РДК) "Ивар" сбежал из России после начала полномасштабного вторжения в Украину. Он сражается на стороне Украины против путинского режима. По его словам, он никогда не поддерживал так называемую "СВО" и мотивы, которыми якобы руководствуется Путин, в частности, по защите русскоязычных.

Об этом "Ивар" рассказал в эксклюзивном интервью TSN.ua.

"Ну, я всегда к этому относился как к какой-то х*рни. Потому что знал, что в "Азове", скажем, с 2014-го года воевали "русские" ребята. То есть они разговаривали по-русски, и никаких проблем у них не было. Я смотрел интервью, видеорепортажи, и я понимал, что это все чушь полная. Там же в чат-рулетке общался с украинцами, киевляне мне попадались. Они так же разговаривали по-русски, и никаких проблем у нас не было. Соответственно, все это по поводу типа "защиты российского населения" в Украине я воспринимал как полную чушь", — рассказал "Ивар".

Если бы такая цель действительно была, Путин мог бы просто открыть какой-нибудь "гуманитарный коридор", говорит "Ивар".

"Чтобы все ватники и "поклонники русского мира" могли спокойно перейти на территорию России и жить там. Предоставил бы им жилье. А войной он убивает, в том числе и русскоязычных. И как они там говорят о том, что Украина убивает детей. Сколько детей они убили, сколько женщин, сколько семей было разрушено, сколько судеб. Это просто ужас. Соответственно, ничего, кроме какой-то маразматической фантазии, там нет", — рассказал боец.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео Преследования ФСБ. Обыски. Выезд из России. Идеология "РДК". Война Украины. Тяжелое ранение.

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