Боец РДК "Ивар", воюющий на стороне Украины: "Изменения в России могут произойти только в одном случае"

Боец "Русского добровольческого корпуса" (РДК) "Ивар", сбежавший из России после начала полномасштабного вторжения в Украину и присоединившийся к борьбе против путинского режима, считает, что изменения в РФ могут произойти только в одном случае. А Путина можно "снести" только силовым путем.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью TSN.ua.

"Я считаю, что в России гражданское общество в принципе разрушено. Все люди, какие там пассионарии, их посадили или они уехали. Соответственно, я не вижу сейчас в России никакой гражданской оппозиции. Какие-то либеральные сообщества, они ничего, кроме выпусков на YouTube о том, какой Путин плохой, ничего не делают и сделать не могут. Соответственно, в них я не вижу ни союзников, ни каких-либо лидеров", — говорит "Ивар".

По его словам, единственный способ что-то изменить в России — это вооруженный.

"Соответственно, вот РДК единственный такой. Вот это и есть то же гражданское общество, люди, которые думают, что-то могут сделать. Некоторые мои знакомые просто считают, что нет, я просто не буду воевать ни на одной, ни на другой стороне. Кто-то просто боится. Я с ними особенно не общаюсь даже. Есть ребята, которые просто из-за своего возраста, уехать оттуда не могут. С ними как-то я продолжаю общение. Есть это ребята, которые со мной дружили, ходили на футбол. С ними я общаюсь. Я знаю, что это просто молодые ребята, у которых в голове, так сказать, все хорошо. Потому что я не то что воспитал, а просто как-то рассказал, объяснил", — рассказал "Ивар".

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео Преследование ФСБ. Обыски. Выезд из России. Идеология "РДК". Война Украины. Тяжелое ранение.

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