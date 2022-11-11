Боец-рекордсмен по уничтожению целей из "Джавелина" вспомнил, как ему сперва не хотели давать боекомплект для установки

Он очень хотел бы пообщаться с инженерами завода, где производят оружие, потому что хочет подсказать, что усовершенствовать.

Мировой рекорд по уничтожению бронированной техники из "Джавелина" установил Александр Петлинский, который из американского ракетного комплекса за день уничтожил 6 целей. Такой результат не показывал ни один военный ни в Украине, ни в других странах мира, говориться в ТСН.

После того, как об украинском гранатометчике написало популярное издание в США, его цитировал Джо Байден. Александр сейчас проходит реабилитацию из-за травмированной руки, а в родном поселке ему не дают прохода – он местная знаменитость.

24 февраля, когда Россия пошла в полномасштабное наступление на Украину, Александр Петлинский был в учебном центре, потому что с 2014 года на защите страны. Им только начали излагать теорию, как работает установка "Джавелин", и он успел совершить несколько пробных пусков.

Через два дня его вызвали на позиции в районе Энергодара и он начал убеждать свое командование, что сможет работать с "Джавелином". “Дали одну установку. Дали мне с поправкой, что вот тебе три ракеты, если результат ноль, или он будет такой себе, то установку у тебя забирают, но 4-5 ракет на склад дали”, — вспоминает Саша.

Уже через несколько дней к их позиции выходит колонна вражеской техники, тебе его первой целью становится танк. “Адреналин! Незнание получится или нет, как оно улетит. Это я сейчас рассказываю и у меня эмоции бурлят, а это было настолько эмоционально. Я сделал пуск, по инструкции нужно бежать, а я стою, как ребенка, с открытым ртом – попал или нет”, – рассказывает боец.

Танк загорелся, а дальше была цель БМП, третья – зенитная установка. "5-7 минут и три единицы, после чего наши могли отойти", — вспоминает боец.

Александру везут из склада резервные ракеты, он уничтожает две последующие бронированные машины. Однако их группу отслеживает вражеский коптер и в посадку влетает БМП. “Он начинает стрелять по всему, что двигается, я добегаю до машины, беру ракету, он попал, вылетает стекло. Я понимаю, если я сейчас не сделаю, то, возможно, из этой посадки никто не выйдет”, — рассказывает о своих тогдашних переживаниях военный.

Саша садится посреди дороги, заряжает шестую ракету и решает выпустить ее с максимально короткого расстояния, на пуск ракеты уходит 30 секунд. “Эти 30 секунд – они такие медленные, я в деталях вижу, как этот БТР возвращает на меня пушку. Я стреляю навесной, попадаю в правый крайний борт, прошивает борт, отрывает скаты. Это было 6 уничтоженных и одна подбитая была за день”, — описывает детали Олександр.

Это было самое тяжелое сражение в его жизни, оно длилось несколько дней. Тогда он записал два голосовых сообщения брату и жене. “Я прощался с семьей, брата просил в случае невозвращения, чтобы за сыном посмотрел. Я на 90% уверен, что мы не выйдем, мы были в окружении, мы ударная группа, мы сдерживаем противника, чтобы отошли наши”, — говорит он.

Его жена в 600 километрах от Запорожья в Винницкой области пытается открыть сообщение, но бесполезно. Она так и не услышала этого прощального сообщения. Они не дошли ни ей, ни брату. Через несколько дней Саша вышел на связь. После того трофейного боя у Александра больше нет ограничений на ракеты к “Джавелинам”. "Комбриг пожал мне руку и сказал, что у тебя на ракеты безлим, сколько отработаешь, столько доставим", — делится боец.

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К нему на позиции приезжали журналисты из популярного американского издания. Оказалось, что в мире ни один человек за один день никогда не поражал 6 целей из "Джавелина", поэтому Саша в настоящее время — мировой рекордсмен. После выхода статьи в Wall Street Journal об украинском гранатометчике с позывным "Айдар" его процитировал Джо Байден во время визита на завод, производящий противотанковые ракетные комплексы. "Без Javelin очень трудно было бы остановить наступающего врага". Это оружие касались ваши руки и руки украинских героев. И это дало отличный результат", — сказал американский президент.

“Мне скидывают ссылкой и мне ротный говорит, Саша, тебя Байден цитировал, я так, как Байден? Для меня это было удивление”, – смеется Саша.

Он хотел бы пообщаться с инженерами завода, где производят оружие. "У меня большой список у "Джавелин", что можно улучшить", — убеждает боец.

Чем меньше дома намека на войну, тем лучше, говорит Александр. Ему очень досадно, что его 4-летний сын знает, что такое воздушные тревоги, и с какими рисками связана работа папы. Когда приходится прощаться с ребенком, еще очень тяжело выдержать, говорит Саша. “Мне тяжело уезжать из дома. То, что он понимает, куда я уезжаю, мне тяжело. Он сядет, плачет, у меня сердце обливается кровью. Жена все время плачет, куда бы я ни ехал, или в часть, или на войну, или бумажки забрать”, — говорит мужчина.

У Александра Петлинского очень понятные всем украинцам мечты: достроить дом, иметь дочь, открыть свое дело по сбору тракторов и чтобы в саду появились молодые яблони.

Но все это может воплотится в жизнь только после нашей победы на поле боя, считает Александр. После реабилитации мировой рекордсмен по поражению бронированных целей из "Джавелниа" вернется на своеи позиции, чтобы приближать время, когда украинцы смогут не просто выживать, а осуществлять свои мечты.

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