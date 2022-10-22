Боеспособные части армии РФ из Херсона могут перебросить на Запорожское направление – эксперт

Россияне сейчас проводят ротацию, перекидывая на Херсонское направление новомобилизованных, а основную, боеспособную группировку пытаются вывезти с техникой, скорее всего, на Запорожское направление.

Об этом ТСН.ua рассказал генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.

"Те боеспособные части, которые находились на Херсонском направлении, я думаю что там боеспособных осталось не больше 10 тыс человек, хотя группировка составляла где-то до 25 тыс. Сейчас они проводят ротацию, забрасывая туда мобилизованных, а этих пытаются вывезти, при чем пытаются вывезти с техникой, не всегда им удается это сделать, но они пробуют. Я думаю, если их будут перекидывать, то их будут перекидывать на Запорожское направление, потому что теперь понятно, что ВСУ могут наступать на том направлении и для них это критически, их не столь важно удержание Донецкой и Луганской области как сухопутного сообщения с Крымом", – отметил Ягун.

Наступление ВСУ в Херсонской области

По данным Генштаба ВСУ, Россия готовит временно оккупированный Херсон к уличным боям. Город покинула значительную часть населения.

Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун также рассказал, что российские военные предположительно готовятся взорвать дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области. Такие действия оккупантов могут повлечь за собой катастрофические последствия.

Но он отметил, что военные ВСУ не пострадают. По словам Ягуна, ВСУ как раз могут и не пострадать в случае подрыва дамбы, потому что высота берега, где они находятся, выше берега, на котором будут пытаться укрепиться российские войска.

По данным института изучения войны, россияне попытаются взорвать дамбу на Каховской ГЭС, чтобы прикрыть свое отступление и не дать украинским силам преследовать себя в глубь Херсонской области. РФ обвинит Украину в атаке на дамбу

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