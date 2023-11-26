Боевая медик высказалась о мужчинах, которые убежали за границу и уклоняются от службы

Боевая медик Интернационального легиона территориальной обороны ВСУ Анастасия Муцей рассказала, что думает о мужчинах, бежавших за границу после начала полномасштабного вторжения России. Так, по ее словам, граждане, не готовые защищать Украину на поле боя, обязаны помогать военным финансово.

Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью журналистке TSN.UA Алине Туришин.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: АНАСТАСИЯ МУЦЕЙ: Люди вспомнят о войне, когда у них кто-то умрет, или когда будут бомбить рядом!

"Они ждут, пока мы выиграем – и вернутся... Хорошо, ты уехал, не все люди для войны, но хоть донать, хоть помогай. Если ты хочешь вернуться в эту страну – делай что-нибудь, мы сами не вывезем", — подчеркнула. Анастасия Муцей.

Медик также считает, что не все оставшиеся в Украине мужчины должны идти на войну. Они должны работать не экономику и помогать армии.

"Извините, но мужчины, которые делают дело, а у нас много дел типа информационное, медицинское. Медики, работающие в больницах – у меня вообще никаких вопросов. Юридическое, потому что у нас очень много проблем с этим, и программисты, потому что они финансово (помогают — ред.)... Кажется, страна еще держится хоть как-то на людях, которые зарабатывают и тратят деньги. Но если ты работаешь за 5 тысяч гривен на заводе, бухаешь по вечерам — какой ты человек?", — резюмировала Муцей.

Напомним, боец "Азова" сделал прогноз о конце войны — "кончится все в один день".

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