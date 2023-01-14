Боевая операция, о которой нельзя было рассказывать и показать: как освобождали Юг Украины

Среди освобождавших Юг вписана история группы "Браво" — ребята-разведчики 39-летний Сармат и 31-летний Крава, которые пленили, поднимали флаги, терпели ранения, но все равно продолжали бои с врагом, говорится в ТСН.

Поселок в Бериславском районе Малая Сейдеменуха – небольшая деревня, которая оказалась в центре прямого стрелкового противостояния. "У нас была операция, проблема этой деревни в том, что она в яме и сверху над ней другой населенный пункт и там было большое скопление российских военных", — рассказывают бойцы.

В общем, география Юг была сложной для штурмов — приходилось отстаивать каждый поселок, а особенность этого боя, что сразу и не поймешь, где свои, а где враги. Врагам предлагали сдаться – на видео с камеры на шлеме не до конца понятно, насколько тяжело было в этот момент. "Трема небольшими группами уничтожили 36 российских оккупантов, еще плюс наш артиллерист уничтожил где-то 6 оккупантов и это были не простые военные, там был уничтожен чиновник разведчик, полковник и его зам", — говорит "Крава".

Оккупантов потом пришлось хоронить местным жителям. “Подтверждены данные, так их трупы не забрали, местные их хоронили. Ну документы забрали у них там, оружие, потом передали вооруженным силам”, — рассказывают бойцы.

Командир группы сержант "Сармат" получил ранения в шею и голову. "Крава" перебинтовал его и все время просил эвакуируйся. "Он постоянно, когда был ранен несколько раз, он не хотел выходить на эвакуацию и хотел постоянно выполнять свои действия", — рассказывают собратья.

Но сержант все бежал вперед с перемотанной головой вместе со своими. Самый первый пункт, в который они зашли и повесили украинский флаг – это Снегиревка Николаевской области. Она была в оккупации, и россияне ее даже объявили Херсонщиной. Дальше был и сам Херсон.

“В момент, когда заходил, чувствовал невероятную эйфорию, ну, мы были достаточно устали, потому что мы во время не спали нормально трое суток. Много очень прошли пешком, потому что все было заминировано и не могла техника проехать”, — рассказывает "Крава".

Херсон укрепил ребят в вере, что каким бы сильным ни казался враг — его можно одолеть, просто нужно время и усилия.

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