Боевики активизировались на Приазовье: бьют из тяжелой артиллерии

Корректировал обстрел дрон.

На Приазовье оккупанты чуть ли не ежедневно провоцируют наших воинов: накануне бой продолжался до утра, а буквально две недели назад на этом же участке российские войска открыли огонь из тяжелой артиллерии. Корректировал обстрел дрон.

Следы от большого вражеского калибра и по селу Водяное, и по близлежащему полю видно невооруженным глазом, говорится в сюжете ТСН.19:30.

Сергей только закончил ремонт своего домика, в который переехал два года назад. Его собственное жилье сгорела от попадания мины. Так было и несколько недель назад, когда утром на Водяное упали несколько десятков мин. Осколками побило забор, окно, стены бидинку и авто. Свежие воронки чернеют в селе и в полях вокруг наших укреплений.

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Последний артудары оккупантов начался утром и был тщательно спланирован, говорят бойцы. "Они запустили беспилотник для корректировки и обстреляли наши позиции. Мы насчитали 40 прилетов", — говорит военнослужащий ВСУ с позывным "Слон".

На этом участке фронта ежесуточно стрелковые обстрелы. Сегодня ночью бой продолжался до 4:00. Для Дмитрия из Львова это первая ротация и первые бои: "Какая романтика здесь может быть, потому что здесь вечно обстрелы. Думаешь — попадет ли не попадет".

Репортаж с передовой: российские оккупанты обстреляли украинские позиции на Приазовье

Бывший железнодорожник изменил тепловоз автомат и теперь с собратьями в полях Приазовья отвоевывает украинскую землю и тишину для местных жителей села Водяное. Их девять и они до сих пор живут на линии фронта сами среди заброшенных домов и фруктовых садов

Корреспондент ТСН Руслан Ярмолюк.

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