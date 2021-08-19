Боевики близко к укрепленям и стреляют часто: как наши защитники держат оборону у Докучаевска

Боевики близко к укрепленям и стреляют часто: как наши защитники держат оборону у Докучаевска

Украинские бойцы имеют преимущество.

Наши защитники держат оборону в Докучаевске. Оккупанты там очень близко к украинским укрпилениям, а потому стреляют довольно часто. Однако, каждый вражеский обстрел получает адекватный ответ.

Подробнее — в сюжете ТСН.Ранок 19 августа.

Дорога на передовую скорее напоминает ралли. Путь преодолеваем на ретро-автомобили — УАЗиком 1965 выпуска управляет Александр Сергеевич 1988 года рождения. Экстремальное вождение необходимый навык здесь.

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В окопах у солдат пути лучше. Командир объясняет: их враг занял позиции в Докучаевске, но украинские збройникы имеют преимущество: "Выгодно оставаться здесь — иначе мы спустимся вниз, а противник будет на господствующих высотах. Хотя глядя, как далеко идти вперед".

Сержант Роман уверяет: даже без громкой боевой активности имеет много дел. Он с собратьями держит путь на Мариуполь. Имеет личную мотивацию: там живут его жена и маленькая дочь. Мужчина должен уже шестую ротацию.

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Уже четвертый год на войне Юлия. Она уверена, что в таких условиях можно привыкнуть: "Женщины взгали стресс переносят немножко легче, чем мужчины". На нее дома тоже ждет дочь: ее Кира в этом году идет в школу. Тогда, планирует, в отпуск.

Офицер Антон в этих окопах как рыба в воде — из своих 22 лет он более восьми посвятил армии: "Пошел учиться в военного лицея, затем — 4 года -в академии и 2,5 года по окопам». Он мечтал стать военным с третьего класса и в детском выборе не разочаровался.

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