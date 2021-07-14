На востоке боевики ведут обстрелы из всего имеющегося вооружения, прикрываясь гражданской застройкой

И автоматы с пулеметами и даже 82 мины, накрученные на гранатометные выстрелы — это все оружие для ближнего боя.

Артиллерию, минометы, весь арсенал пехотного вооружения применили российские оккупанты против украинских военных — от самого побережья Азовского моря и до Луганщины. Горячее всего было в районе Бахмутской трассы, где мы понесли потери. Мощную вражескую канонаду там был слышен за несколько десятков километров.

Об этом рассказывает с передовой корреспондент ТСН Александр Моторный.

Противник постоянно применяет 82 мины, так называемый перекрут, стреляет в направление, а уже куда попадет. Переделанное в ручную, орудие убийства, прилетает на позиции к нашим воинам в районе Золотого, на Луганщине. Последние несколько суток, говорят здешние защитники, ситуация на участке их ответственности, существенно обострилась. «За последние сутки по сравнению с последней неделей, я бы сказал они очень сильно активизировались. Автоматы их, пулеметы — работали интенсивно», — говорит военный.

И автоматы с пулеметами и даже 82 мины, накрученные на гранатометные выстрелы — это все оружие для ближнего боя. К вечеру вторника, говорит "Карабинич", неистовый грохот, испортил ему перекур. Вражеские снаряды, летели с южной стороны от Бахмутской трассы. Из-за четверых терриконов-близнецов у Голубовского и Донецкого, оккупанты били из минометов. Чуть дальше на восток, прикрываясь гражданской застройкой захваченных Сентяновка и Хорошего — чужаки расположили свои свои дальнобойные гаубицы.

«Было слышно, шо работал миномет 120, работала ствольная артиллерия. Ну, где-то час! Это не было хаотично: куда попадет! Это была "точична" стрельба ", — убеждает военнослужащий ВСУ «Фишер».

Новости с фронта: в районе Бахмутской трассы боевики устроили мощную вражескую канонаду

Били враждебные артиллеристы в сторону тыловой Причепиловки. Пулеметчики, почти одновременно открыли огонь в направлении Золотого. «Шла длинная очередь — короткая очередь. Я бы подумал, что это перестилка с их стороны, но то, как это они делали менее каждые 15 минут, фактически, мне кажется, что они скорее всего выманивали», — добавляет «Карабинич».

В небе, тем временем, кружили вражеские беспилотники. «Облетают, наблюдают, бросают ВОГы. Как и в траншеи, так и в тылы! Где видят личный состав, туда стараются и бросать», — рассказывает «Фишер».

Предусмотреть заранее появление враждебного беспилотника, говорят военные, просто невозможно. Понять, что он будет бомбить позиции, тоже — нереально. Подразделение реагирует на звук.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку