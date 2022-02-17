Боевики обстреливают населенные пункты, ранены военные и гражданские: все, что известно об обострении на Донбассе

Боевики обстреливают населенные пункты, ранены военные и гражданские: все, что известно об обострении на Донбассе

Оперативно-следователи группы СБУ допрашивают свидетелей, очевидцев и пострадавших от вражеских атак.

В зоне проведения Операции объединенных сил ситуация остается неспокойной. С утра 17 февраля незаконные вооруженные формирования изготавливают из оружия, запрещенного Минскими договоренностями. В частности, они обстреляли детсад в Станице Луганской, лицей, железную дорогу. В результате обстрелов кафиров ранены украинские военные и гражданские.

ТСН.ua следит за ситуацией и собрал все, что происходит на Донбассе.

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Боевики обстреляли более 20 населенных пунктов, ранены военные и гражданские.

На Донбассе поддерживаемые Россией боевики с начала 17 февраля 34 раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов кафиров ранены двое украинских военных, а также двое гражданских. В штабе ООС отмечают, что украинские защитники открывали ответный огонь для прекращения активности противника только в случае угрозы жизни военнослужащих.

Российско-оккупационные войска обстреляли:

Новотошковское – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов. Водяное – из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и автоматических станковых гранатометов. Трудовское – из минометов калибра 82 мм. Старогнатовку – из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Старый Айдар и Марьинка – из минометов калибра 120 мм. Южное и Майорск – из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов. Лобачево – из минометов калибра 82 мм. Новоселовку Вторую – из противотанковых ракетных комплексов. Луганское – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм. Марьинку – из минометов калибра 120 мм, 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Светлодарск – из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов. Троицкое – по вооружению танка, минометам калибра 120 мм и 82 мм. Попасную – из станковых противотанковых гранатометов. Зайцево – из автоматических станковых гранатометов. Авдеевка, Шума, Майское, Невельское и Донецкий — из минометов калибра 120 мм. Новозвановка – из артиллерии калибра 152 мм. Станицу Луганскую – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также автоматических станковых гранатометов. Пески – из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов. Гольгородский – из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов. Хрящевка – из артиллерии калибра 122 мм.

Как сообщают в штабе ООС, по состоянию на 14:00 в результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние их здоровья – средней тяжести.

По предварительной информации, в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск ранены два гражданских лица.

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Обстрел детсада в Станице Луганской

Утром четверга, 17 февраля, российские кафиры прибегли к артиллерийским обстрелам поселка Станица Луганская в Луганской области. Один из снарядов попал в детсад в Новой Кондрашовке, воспитательницы получили контузию. Предварительно во время обстрела дети находились в садике . По данным ГСЧС в Украине, на месте уже работают сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Станице Луганской. По данным ООС, по состоянию на 14:00 известно, что в результате обстрела трое работников детского сада получили контузии. Ранее сообщалось о двух воспитательницах.

На видео, появившемся в Сети, можно увидеть, что снаряд пробил большую дыру в стене здания. В результате взрыва в помещении выбило стекла, а кирпич разбрасывал по всей комнате.

Новости с фронта: вражеский снаряд попал в детский сад в Луганской области

Наряд российских кафиров попал на территорию школы вблизи Попасной.

При обстреле оккупантами пгт. Врубовка Попаснянского района один из снарядов попал на территорию лицея прямо на уроках. После этого школьников отпустили домой. По словам директора учебного заведения, что пострадавших нет ни среди детей, ни среди взрослых, однако школа осталась без электроснабжения.

Женщина говорит, что столь мощные обстрелы поселка она не помнит еще с лета 2018 года. Известно, что в школе нет отдельного бомбоубежища, однако отдельные места приспособили для укрытия. По ее словам, дети уже знают, что делать в таких ситуациях, однако они все равно напуганы.

В частности, под артиллерийские обстрелы боевиков попала железнодорожная станция Кондрашовская-Нова.

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Реакция украинской власти

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочный телефонный разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Во время переговоров Владимир Зеленский подчеркнул, что в настоящее время Украина не видит доказательств отвода войск РФ от наших границ и рассказал об обострении ситуации на Донбассе. По результатам переговоров, Шарль Мишель обсудит ситуацию с безопасностью европейскими лидерами в Брюсселе.

Обстрел детсада в Станице Луганской украинский президент назвал "большой провокацией" и призвал дипломатов и ОБСЕ оставаться в Украине, поскольку их Мониторинговая деятельность является дополнительным фактором сдерживания РФ. "Важно, чтобы дипломаты и Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ оставались на своих местах в Украине. Мониторинговая деятельность крайне важна. Это является дополнительным фактором сдерживания", — подчеркнул Владимир Зеленский.

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Между тем, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал всех партнеров немедленно осудить обстрел Станицы Луганской из тяжелого оружия с оккупированной территории. По словам главы украинского МИД, это серьезное нарушение Минских соглашений со стороны России в условиях и без того напряженной ситуации в области безопасности.

В ЕС следят за ситуацией на Донбассе, а в НАТО считают обострение в зоне ООС поводом для нападения РФ

В Евросоюзе заверили, что они по ситуации с артиллерийским обстрелом поселка Станица Луганская в Луганской области, но не будут обсуждать 17 февраля конкретные новые санкции против России за преступление.

Один из европейских чиновников перед встречей лидеров Евросоюза рассказал, что лидеры не будут обсуждать конкретные новые санкции против России, поскольку эта тема вызывает разногласия. "Повод для санкций — это вопрос политической оценки. Мы пока не вступаем в эту дискуссию. Мы внимательно наблюдаем ситуацию с обстрелами на Донбассе, осознаем, что это может быть использовано как тест или оправдание", — отметил чиновник.

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя обстрелы российскими оккупантами прилегающих к линии разграничения территорий Украины, считает, что такими действиями Россия может создать повод для вторжения в Украину. "Мы обеспокоены тем, что Россия пытается создать повод для вооруженного нападения на Украину, до сих пор нет ясности, нет уверенности в российских намерениях", — сказал Столтенберг.

Пропагандистские СМИ распространяют фейки об обстреле детского сада в Станице Луганской

Тем временем российские СМИ активно распространяли ложную информацию о том, что это якобы украинские военные обстреляли детский сад.

Фото: сундуков из Интернета

Фото: соцсети

Напомним, Кремль разместил около 250 единиц военной техники на территории оккупированного Донбасса. В то же время, несмотря на громкие заявления, реально отводить армию Россия не начала.

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