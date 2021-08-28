Боевики обстреляли Авдеевку, есть раненый: видео и фото последствий

На месте попадания мин работают пожарные.
Утром 28 августа боевики из артиллерии обстреляли Авдеевку — есть попадание по городу, которые привели к пожару.
Как сообщила корреспондент ТСН Наталия Нагорная, вследствие вражеских обстрелов есть один раненый.
"1 ранен. Без угрозы жизни. Немного погорело...", — написала она на своей странице в Facebook.
Ранее Оперативно-тактическая группировка "Восток" также сообщил о ранении одного украинского воина в результате вражеских обстрелов. Раненого доставили в больницу, его состояние — удовлетворительное.
Напомним, утром 28 августа боевики начали обстреливать Авдеевку. Над город были видны клубы дыма. Соцсети, а также телеграм-канал donetchanyn писали о попадание в завод металлоконструкций и сиренах от пожарных машин.