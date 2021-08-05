Боевики обстреляли жилые дома Красногоровки: среди местных есть раненые

Обстрел пророссийские наемники начали в семь утра.

Боевики на Донбассе из артиллерии обстреляли Красногоровку и ее окрестности — это небольшой город стоит почти на линии огня.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 5 августа.

Отмечается, что среди местных есть раненые, информация о погибших — уточняется. Обстрел пророссийские наемники начали в семь утра. И длился он полчаса. Били оккупанты по жилым домам. Несколько снарядов прилетели в две многоэтажки.

Напомним, 26 июля в результате вражеских обстрелов четверо военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое — боевые травмы. Раненые находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного военнослужащего — тяжелое, одного — средней тяжести, пятерых — удовлетворительное.

Новости с фронта: боевики из артиллерии обстреляли Красногоровку и ее окрестности

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