Боевики обстреляли жилые дома Красногоровки: среди местных есть раненые

Обстрел пророссийские наемники начали в семь утра.
Боевики на Донбассе из артиллерии обстреляли Красногоровку и ее окрестности — это небольшой город стоит почти на линии огня.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 5 августа.
Отмечается, что среди местных есть раненые, информация о погибших — уточняется. Обстрел пророссийские наемники начали в семь утра. И длился он полчаса. Били оккупанты по жилым домам. Несколько снарядов прилетели в две многоэтажки.
Напомним, 26 июля в результате вражеских обстрелов четверо военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое — боевые травмы. Раненые находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного военнослужащего — тяжелое, одного — средней тяжести, пятерых — удовлетворительное.