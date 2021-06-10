Боевики посадили за кражу: военный рассказал, как Порошенко обменял брата министра

Представитель правительства "ЛНР" оказался братом тогдашнего министра аграрной политики Украины.

Украина обменяла у боевиков представителя правительства "ЛНР" Виталия Швайка, которого оккупанты посадили за то, что тот обокрал бюджет "республики". С ним при обмене обнимался екс-президент Украины Петр Порошенко.

Об этом 10 июня в эфире "Право на владу" рассказал куратор батальона "Кривбасс" Николай Колесник

"Представитель правительства "ЛНР" - фамилия Швайко. Его вставили в обмен конце 2017 года, на большой обмен. Одели его. Тогда встречает его Петр Алексеевич, то он его первый обнимает, целует. А Швайко — это двоюродный брат нашего министра аграрной политики (Игорь Швайка— бывший министр агрополитики, "свободовец", — ред.). Они не общаются, так говорят. Но это — "ЛНРовець", который сидел у них на подвале за то, что обокрал бюджет "ЛНР", — сказал Николай Колесник.

Обнимает, целует" - Колесник рассказал, как Порошенко встретил представителя правительства "ЛНР"

Напомним, Венедиктова рассказала, какой статус имеет Порошенко в деле Медведчука и Козака.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку