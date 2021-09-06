Боевики сбросили на гражданских в Зайцевом напечатанные на 3D-принтере мины, нашпигованные тротилом и подшипниками

Боевики сбросили на гражданских в Зайцевом напечатанные на 3D-принтере мины, нашпигованные тротилом и подшипниками

Лишь чудом никто не погиб, ведь одна из мин не разорвалась.

На прифронтовой Зайцево оккупанты ночью с дрона сбросили две бомбы по мирным жителям. Одна разорвалась на дороге возле дома пенсионеров, а другая - не взорвалась. Наши саперы, которые уничтожали русскую бомбу, говорят, что это самодельный боеприпас, напечатанный на 3D-принтере и нашпигован тротилом и свинцовыми шариками.

Об этом говорится в сюжете Руслана Ярмолюка для ТСН.

Деду Ивану 83 года и всю войну он живет в прифротновом селе, которое обстреливают оккупанты. Взрыв мины слышал, потому дрогнул все двор. "Без 15 минут три, аж стены затряслись», — говорит мужчина.

Как дед Иван на этой улице не более десятка человек. Чтобы не подвергать гражданских, улицу временно закрыли. «Здесь проживают люди, улица жилая, так и огородили, чтобы никто не проходил», — говорят военные.

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То, что упало в темноте, уже нашли и рассмотрели утром военные. Это не первая воздушная атака вражеских дронов. В апреле этого же село сбросили несколько мин «ПОМ2». «В основном минировали дистанционно территорию, которой передвигаются местные и сбрасывали самодельные, но другого типа», — вспоминают военные.

Такими тяжелыми минами из пластика и модернизированными под два килограмма тротила, говорят военные, оккупанты село еще не бомбили. «Оно состоит из тротила — это фугас еще заряженный подшипниками — это как осколочное действие. Подшипники задути в монтажную пенку и «хвост» напечатан на 3D-принтере.

Сделать такую мину и начинить ее свинцовыми шариками — это не просто работа и по силам только специалистам. А еще 3D-принтер — все технологический процесс изготовления такого боеприпаса — сложный. А главное его невозможно разминировать. «Этот самодельное взрывное устройство разминировать нельзя — его можно уничтожить только взрывным путем наложением тротила и подрыва», — объясняют военные.

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Место приземления мины обследуют наблюдатели из общего центра контроля и координации. Военные обкладывают боеприпас мешками с землей. И по команде взрывают.

Если бы такая смертельная игрушка с неба попала в дом с местными, говорят военные, погибли бы все.

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