Боевики синхронно ударили по Донецкой и Луганской областях: есть раненые

Боевики на Донбассе снова нарушили режим прекращения огня.
Накануне российско-оккупационные войска почти синхронного ударили по Донецкой и Луганской областях. В результате — четверо раненых.
Об этом говорится в ТСН.Ранок 9 сентября.
По селу Кряковка, что за полсотни километров от оккупированного Луганска, враг выпустил артиллерийские снаряды 122-го калибра. Двое бойцов получили боевые травмы, повреждены дома гражданских жителей.
Во время обстрела в Донецкой области двое военнослужащих получили осколочные ранения — их в состоянии средней тяжести доставили в больницу.
Вместе с тем, пресс-центр штаба ОСС сообщил, что за прошедшие сутки, 8 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
- В направлении населенных пунктов Опытное и Авдеевка российские наемники применили минометы 120-го калибра по позициям наших защитников.
- Неподалеку Павлополя противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.
- В районе населенного пункта Широкино оккупанты вели прицельный огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
- Также враг совершил прицельный обстрел из артиллерии калибра 122 мм вблизи населенных пунктов Кряковка и Старогнатовка.
- У Золотого-4 вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреляли позиции Объединенных сил из ручных и станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Кроме того, на Луганщине зафиксировано пролеты трех вражеских беспилотников типа "ОРЛАН-10" с пересечением линии разграничения.
Ранее боевики сбросили на гражданских в Зайцево напечатанные на 3D-принтере мины, нашпигованные тротилом и подшипниками.