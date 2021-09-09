Боевики синхронно ударили по Донецкой и Луганской областях: есть раненые

Боевики синхронно ударили по Донецкой и Луганской областях: есть раненые

Боевики на Донбассе снова нарушили режим прекращения огня.

Накануне российско-оккупационные войска почти синхронного ударили по Донецкой и Луганской областях. В результате — четверо раненых.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 9 сентября.

По селу Кряковка, что за полсотни километров от оккупированного Луганска, враг выпустил артиллерийские снаряды 122-го калибра. Двое бойцов получили боевые травмы, повреждены дома гражданских жителей.

Во время обстрела в Донецкой области двое военнослужащих получили осколочные ранения — их в состоянии средней тяжести доставили в больницу.

Вместе с тем, пресс-центр штаба ОСС сообщил, что за прошедшие сутки, 8 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

В направлении населенных пунктов Опытное и Авдеевка российские наемники применили минометы 120-го калибра по позициям наших защитников.

российские наемники применили минометы 120-го калибра по позициям наших защитников. Неподалеку Павлополя противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов. В районе населенного пункта Широкино оккупанты вели прицельный огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

оккупанты вели прицельный огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Также враг совершил прицельный обстрел из артиллерии калибра 122 мм вблизи населенных пунктов Кряковка и Старогнатовка.

и У Золотого-4 вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреляли позиции Объединенных сил из ручных и станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине зафиксировано пролеты трех вражеских беспилотников типа "ОРЛАН-10" с пересечением линии разграничения.

Новости с фронта: в Донецкой и Луганской областях во время обстрелов были ранены четверо бойцов

Ранее боевики сбросили на гражданских в Зайцево напечатанные на 3D-принтере мины, нашпигованные тротилом и подшипниками.

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