Боевики в попытках настроить гражданских против украинских военных обстреливают Катериновку

Местные гражданские вынуждены постоянно жить в опасности.

Окрестности Катериновки, что на Луганщине, российские оккупанты обстреляли из минометов и гранатометов. Мины упали и в поле, недалеко укреплений наших военных, и в деревне, где до сих пор живут гражданские. Такие провокационные обстрелы последнее время участились, говорят наши военные. Разбивая инфраструктуру села, оккупанты хотят настроить местных против наших бойцов.

Об этом специально для ТСН в сюжете Руслана Ярмолюка.

Что именно упало, дед Анатолий не знает, но взорвалось хорошо, так что совершенно распугало его голубей. Его дом прямо на линии огня. «8 лет сюда никто не появляется здесь стреляют и пусть стреляют», — говорит дедушка.

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Голуби во время последнего обстрела разлетелись, но вернулись. Для деда сегодня — это единственная радость в жизни. В доме мужчина остался один с птицами. Жена, тоже пенсионерка, в больнице. Ехать никуда, живущих с приусадебного участка. Каждый раз, когда копается в огороде, постоянно выкапывает железо. Весь смертельный металл летит с той стороны. И в поля в военных и в деревню в гражданских. Хвостовики от вражеских боеприпасов торчат под открытым небом.

«Около 9 вечера был приход с СПГ, перебило нам кабеля, вчера делали свет», — рассказывают военные.

Новости с фронта: оккупанты обстреляли окрестности Катериновки

В Катериновке до сих пор живут люди. Оккупанты стреляют по мирным, уничтожая гражданские здания. Все, чтобы настроить местных против наших солдат, хоть позиции украинского войска вынесены далеко за деревню.

«Станковые гранатометы, пулеметы, стрелковое оружие они обстреливают села им безразлично, что там живут местные — стреляют», — убеждает военная Хельга.

Такие обстрела со стороны оккупантов на этом участке фронта в районе Катериновккы стали уже постоянными.

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