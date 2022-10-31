"Боевое зерно": Путин выходит из "зернового соглашения", следующая цель – украинские порты?

Москва выпустила по Украине 50 ракет, 44 из которых сбила наша ПВО. Но, к сожалению, те, которые попали, причинили значительные разрушения. Пол Киева осталось без света и воды. Аналогичная ситуация в Харькове, Днепре и Запорожье. Впервые с начала полномасштабной войны Россия ударила по Черновицкой области. Обломки одной из российских ракет упали даже в Молдове, откуда накануне по странному стечению обстоятельств забрал свою базу венгерский лоукостер Wizzair.

Москва продолжает бить по нашей электрической инфраструктуре, чтобы погрузить Украину в полный блекаут, а с приходом морозов устроить "холодомор". Эти военные преступления совершаются на фоне глобального повышения Путиным ставок в преддверии саммита G20 на Бали 15-16 ноября. В субботу, 29 октября, после событий в Севастопольской бухте, то ли из-за неудачных запусков ракет ПВО, то ли из-за "осеннего обострения", как говорит секретарь СНБО Алексей Данилов, Россия заявила о "теракте" в отношении кораблей ЧФ и приостановила свое участие в "зерновом соглашении".

Это соглашение при посредничестве Турции и ООН было заключено в июле. Украина получила возможность экспортировать свою с/х продукцию, а Россия обязывалась не атаковать коммерческие суда, которые проходят совместную инспекцию в Стамбуле. Но все три месяца действия этого соглашения Путин лично его критиковал: то украинское зерно ему шло куда-то не туда, то украинское зерно экспортируется, а вот российские удобрения – нет. То есть, все это время Россия искала повод выйти из "зернового соглашения". И нашла.

Но ООН и Турция, похоже, не особо обратили внимание на демарш Москвы. В понедельник, 31 октября, из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" в СКЦ (Совместный координационный центр) в Стамбуле на проверку вышли 12 судов с 354,5 тыс. тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы. Россия, к счастью, пока не препятствовала их безопасному проходу.

Что же происходит с "зерновым соглашением", почему Путин лично подставил Эрдогана и чем все может закончиться, ТСН.ua узнавал.

Чего хочет Путин

Что в Кремле назвали причиной приостановки участия в "зерновом соглашении"?

Якобы субботнюю атаку Украины беспилотниками по кораблям ЧФ РФ в Севастопольской бухте, в которой также обвинили и Великобританию. Повреждения мог получить флагман "Адмирал Макаров" (флагманом он стал после того, как украинские ВМС потопили крейсер "Москва"). Причем эти дроны, по версии Минобороны РФ, были выпущены с коммерческого судна, шедшего из одесского порта по гуманитарному зерновому коридору.

Что мир услышал? Что якобы кто-то из зерновоза запускает дроны. Сначала они говорили о боевых птицах, потом о боевых насекомых, теперь боевое зерно, пшеница-убийца, от которой тонут российские адмиралы. Что можна сказать? Реально больные люди. Но эти больные люди с нова ставят мир на грань жесткого продовольственного кризиса", – заявил Владимир Зеленский.

Если Россия рассчитывала, что после ее демонстративного демарша с "выходом" (на самом деле приостановкой, но в российском варианте это тождественные понятия) из "зернового соглашения" мир испугается, она просчиталась. Так, все мировые лидеры, учитывая президента США Джо Байдена, призвали Путина вернуться к "зерновому соглашению". При этом все понимают, что это шантаж.

Во-первых, как мы уже отметили, с самого начала заключения этого соглашения Путин был недоволен его условиями.

Ни в России, ни в Турции, являвшейся посредником подписания документов в Стамбуле и получившей немало дивидендов (но об этом ниже), не скрывали, что считают ее лишь первым шагом к более широким переговорам о "мире" в Украине. А на самом деле, в путинской логике, о капитуляции, но несколько отсроченной во времени. Тем более, на днях пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и министр иностранных дел Сергей Лавров в очередной раз синхронно заявили, что Россия готова разговаривать с США. Но на своих условиях – о прошлогодних ультиматумах Кремля в адрес НАТО "собирать манатки и убираться на рубежи 1997 года".

Во-вторых, с заключением "зернового соглашения" Запад на время забыл о проблеме голода в Африке и Азии, что не входит в планы Путина. Его расчет на то, чтобы заморозить Европу, не сработал. Хранилища в ЕС уже заполнены на 90-95%. Поэтому в Кремле вспомнили о шантаже голодом. А это миллионы беженцев в ЕС, где и так нестабильная экономическая ситуация с ценами на энергоносители и инфляцией, что может поколебать стабильность действующих политических режимов и привести к власти лояльные к России правительства.

В-третьих, Путин постоянно жаловался на блокирование экспорта российской с/х продукции и удобрений из-за вторичных санкций Запада. Хотя США и ЕС еще в июле обнародовали объяснение, что российская агропродукция может беспрепятственно продаваться на мировых рынках. Вместе с тем Путин почему-то не упоминал о краденом украинском зерне, которое незаконно продавал в Сирию и другие страны. А на днях сын руководителя российского Совбеза Дмитрий Патрушев и подавно заявил, что Россия готова бесплатно поставить беднейшим странам до 500 тыс. тонн зерна.

Что сейчас с зерном

К вечеру воскресенья, 30 октября, 218 судов оказались фактически заблокированными:

95 уже загруженных, вышедших из украинских портов, ожидали инспекции в СКЦ в Стамбуле для отправки к конечному потребителю;

101 судно ожидали инспекции входа в украинские порты;

22 загруженных ожидали выхода из украинских портов.

Действие действующего зернового соглашения заканчивается 19 ноября. И как отметили в украинском Мининфраструктуры, блокировать гуманитарный зерновой коридор Россия начала еще в сентябре. "Это проявлялось в искусственном затягивании и уменьшении количества инспекций, что привело к созданию очереди из 176 судов с 2,1 млн тонн агропродукции на борту. Таким образом, становится очевидным намерение России спровоцировать массовый голод в нуждающихся странах Африки и Азии, а также создать острый дефицит продовольствия по всему миру", – отметили в министерстве.

Однако тогда же в воскресенье, 30 октября, Турция, Украина и ООН согласовали план движения 16 коммерческих судов с украинским зерном, находившиеся в турецких водах, на понедельник, а Россию просто поставили в известность. В течение целого дня в понедельник все ожидали силовых провокаций с российской стороны. Однако гуманитарный зерновой коридор продолжил работу уже без России.

Из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли 12 судов с 354,5 тыс. тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы. Почти наверно, несмотря на демарш Москвы, зерновой коридор продолжил работу благодаря настоятельной турецкой дипломатии. Хотя, по словам руководителя проекта "Института Черноморских стратегических исследований" Андрея Клименко, Россия все же пыталась сорвать прохождение судов, посылая капитанам предупреждение, что их безопасность под вопросом.

Последний демарш России, по словам заместителя директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаила Самуся, заявившей о выходе из "зернового соглашения" после атаки на корабли ЧФ РФ в Севастополе, должен разрушить механизм экспорта украинского зерна и поставить Украину и Запад в сложную ситуацию, когда они должны просить Россию о разблокировании этого процесса.

"Но, неожиданно для России, Турция и ООН отказались прекращать экспорт зерна и заявили о готовности продолжать проект без участия России. Очевидно, что провалы России на фронте и катастрофическое падение авторитета Путина позволяют Турции продемонстрировать готовность взять на себя большую ответственность за ситуацию с безопасностью в Черном море. Это мощный удар по позициям России, и может стать сигналом начала геополитического падения режима Путина Его откровенный террористический шантаж, действовавший в предыдущие годы, дал сбой, который может стать системным, если Россию все же выдворят из СБ ООН и других ключевых международных организаций", – заключает для ТСН.ua Михаил Самусь.

Но как долго будет продолжаться прохождение судов? Еще один день, два, неделю? В российских пабликах не скрывают, что вместе с ракетными ударами по энергетической инфраструктуре охотно бы "откалибровали" еще и украинские порты. Поэтому Россия будет торговаться. The New York Times пишет, что действия России могут привести к росту мировых цен на зерно. Так и случилось. Не успели в понедельник, 31 октября, заработать рынки, как цены на зерно поползли вверх.

Вряд ли Путину удастся склонить Байдена или кого-нибудь из его Администрации на переговоры. В Белом доме дали Кремлю ясно понять: будут разговаривать с Россией только после того, как на это согласится Украина. А Зеленский не согласится говорить, пока президентом России остается Путин.

С другой стороны, для имиджа России на международной арене, в том числе среди тех же стран Африки, которых Москва называет своими друзьями, блокирование вывоза украинского зерна – не очень хорошая история. Именно поэтому там принялись предлагать бесплатные поставки с/х продукции в эти страны. Однако речь идет максимум о 500 тыс. тонн зерна. Украина же за три месяца экспортировала более 9 млн. тонн.

К тому же есть еще один интересный юридический нюанс. Дело в том, что в июле, когда "зерновое соглашение" заключалось, напрямую Украина с Россией ничего не подписывала. Напомним, что Турция и ООН подписали по два соглашения отдельно с Украиной и Россией. То есть при желании и политической воле Анкары и ООН, соглашение с Украиной можно было бы продлить. Однако кто-то должен обеспечить безопасность украинской портовой инфраструктуры и коммерческих судов.

Пощечина Ердогану?

В понедельник, 31 октября, президент Турции лично прокомментировал демарш Москвы. Однако сделал это в своем стиле, без гарантий или намеков на продолжение действия договоренностей. "Несмотря на то, что Россия сомневается в "зерновом соглашении", поскольку Москве не предоставлены такие же возможности, Турция будет продолжать свои усилия, чтобы служить человечеству", – сказал Эрдоган.

Символично, что о приостановлении участия в "зерновом соглашении" Россия заявила в День Турецкой Республики. Вряд ли Кремль заранее запланировал сделать это 29 октября. Скорее всего, это совпадение, ведь поводом стала месть за события в Севастопольской бухте. Хотя и это был только повод, ведь Путин уже давно искал причину сорвать "зерновое соглашение".

Во-первых, по словам старшего аналитика Центра исследований современной Турции Евгении Габер, чтобы улучшить условия для самого себя: расширить экспорт своего зерна, включив туда еще и удобрения и аммиак.

Во-вторых, подчеркивает аналитик, это, конечно же, шантаж, чтобы заставить стороны, в частности Украину, сесть за стол переговоров, остановив свое успешное продвижение на фронте.

Что это значит для Турции? Для нее, по словам Евгении Габер, "зерновое соглашение" было важно по двум причинам.

Первая – она стала венцом дипломатических усилий Анкары и лично президента Эрдогана в посреднических услугах между Россией и Украиной.

"И всегда это соглашение упоминается (в Турции – ред.) как ставшее возможным исключительно благодаря Турции, потому что ни одна другая страна не смогла этого сделать. И в принципе, это правда. Но надо понимать, что она имеет очень важное символическое значение. "Зерновое соглашение" было ключевым успехом именно для Турции. И сейчас его потеря будет означать также потерю значительных политических дивидендов, как внутри страны, так и на международной арене", – комментирует Евгения Габер.

Вторая – именно Турция получала значительные экономические выгоды от реализации этой инициативы.

По словам Евгении Габер, надо понимать, что большая часть этого зерна шла именно в турецкие порты (со значительной скидкой – ред.), а затем перепродавалась на рынки Ближнего Востока (или перерабатывалась и уже потом продавалась).

Но при этом Евгения Габер не считает, что приостановка участия России в "зерновом соглашении" – это пощечина лично Эрдогану. Напротив, Путин называет Эрдогана сильным лидером, а Турцию – непростым, но надежным партнером. Россия стремится посадить Украину за стол переговоров. В этом смысле Турция также заинтересована в том, чтобы посадить Украину и Россию за переговорный стол.

"И я не думаю, что стоит сейчас ожидать от Анкары радикальных шагов. Хотя Минобороны Турции, как и президент Эрдоган, давали свои гарантии по поводу деятельности зернового коридора по крайней мере до 19 ноября. Вместе с тем мы видим заявление Минобороны Турции, в котором сказано, что турецкая сторона напоминает о важности соблюдения соглашения и сдерживания от любых провокаций все стороны (т. е. и Россию, и Украину – ред.), и что любые кризисы можно разрешить благодаря диалогу и доброй воле. Турция не будет военным способом, как бы нам этого ни хотелось, защищать наши корабли, которые будут следовать этим гуманитарным зерновым коридором", – заключает Евгения Габер.